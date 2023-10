Dynamo heute in Saarbrücken: Ist der FC in Gedanken schon bei den Bayern?

Dresden/Saarbrücken - Der FC Bayern München - es ist das beherrschende Thema in Saarbrücken. Es stand auch aufgrund dieses Spiels eine Absage im Raum, um den durch den Regen tiefen Rasen für das DFB-Pokal- Spiel zu schonen.

Saarbrückens Trainer Rüdiger Ziehl (46) beim 2:1-Sieg seines Teams im Oktober 2022 in Dresden. © Sebastian Kahnert/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa

Gut möglich, dass die Partie schon in den Köpfen der FCS-Spieler herumschwirrt. Darauf vertrauen will Dynamo Dresdens Trainer Markus Anfang (49) aber nicht.

Am Mittwoch ist der Ludwigspark mit 16.000 Zuschauern ausverkauft, am heutigen Sonntag (Anstoß ist 13.30 Uhr) werden mehr als 10.000 erwartet, davon 1200 aus Dresden.

Es wird also eine stimmungsvolle Atmosphäre werden, aufgeladen - wie schon im April dieses Jahres. Die Saarländer wollen sich beweisen, zeigen, dass sie besser sind als ihr derzeitiger Tabellenstand.

"Wenn du so ein großes Spiel vor der Brust hast, ist das sicher schon im Hinterkopf", so Anfang. "Aber sie werden alles dafür tun, gegen uns drei Punkte zu holen. Sie wollen mit einem guten Gefühl in das Pokalspiel gehen. Das wäre ein Heimsieg gegen uns. Wir werden alles dafür tun, die Partie auf unsere Seite zu ziehen", erklärt der 49-Jährige.

Er will mit seiner Mannschaft das gute Gefühl verhindern.