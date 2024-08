Dynamo-Noten: Einer ragt beim Sieg in Köln heraus

Claudio Kammerknecht : Hatte mit dem wieselflinken Simon Handle seine Mühe. Als er ihn in den Griff bekam, ging er auch mit in die Offensive und hatte die beste Dynamo-Chance (38.), traf die Kugel aus spitzem Winkel aber nicht voll. Note: 3

Tim Schreiber: Bewahrte seine Elf vor dem Rückstand (45.), als Albion Vrenezi auf ihn zulief. Toll auch gegen Tyger Lobinger (60./90.). Hatte sonst eher wenig die Hände am Ball. Das, was er zu tun hatte, tat er solide und unaufgeregt. Beim Gegentreffer (83.) machtlos. Note: 2

Der gebürtige Dresdner Tony Menzel (19) überzeugte bei seinem Startelf-Debüt für Dynamo. © picture point/S.Sonntag

Jakob Lemmer: Auch er hatte Mühe mit Handle, kam kaum zur Geltung. Durchbrüche bis zur Grundlinie waren nicht vorhanden. Seine Flanken waren auch entweder zu kurz oder zu flach. Note: 4

Niklas Hauptmann (bis 67.): Das Herz des Dynamo-Spiels, gab den Takt vor. Zweikampf- und laufstark, immer mit Auge. Erkannte kurz nach der Pause, dass der Pass zurück von Enrique Lofolmo zu kurz geriet, spritzte dazwischen und holte den Elfer (47.) raus - guter Start. Note: 2

Tony Menzel (bis 83.): Der umfunktionierte Stürmer funktionierte als Staubsauger vor der Abwehr nahezu perfekt. Er trennte sich zwar ab und an zu spät vom Ball, war aber stets präsent, kurbelte gut an und war immer wieder am Strafraum anzutreffen. Rettete beim Kopfball von Christoph Greger (45.) per Kopf auf der Linie und legte Stefan Kutschke das 2:0 (78.). Note: 1

Philip Heise: Ein Gewinn auf der linken Site. Ballsicher, beinahe ohne Fehler. Kann aber sicher offensiv noch mehr in Erscheinung treten. Mit zwei, drei guten Flanken - und einem ganz gewitzten Freistoß (22.). Note: 3