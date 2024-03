Dynamo-Noten gegen die Löwen: Lucas Cueto avanciert zum Matchwinner!

Dresden - Es war mit Sicherheit nicht das beste Spiel von Dynamo Dresden , erst recht nicht im Rudolf-Harbig-Stadion. Aber der 2:1 (1:1)-Sieg gegen 1860 München am heutigen Freitagabend war umso wichtiger. Auch, weil die Mannschaft geschlossen eine ordentliche Leistung ablieferte und den Sieg verdient hat.

SGD-Keeper Kevin Broll (r.) zeigte gegen die Löwen, dass er ein echter Rückhalt sein kann. © Lutz Hentschel

Kevin Broll: Endlich konnte er mal wieder seine Klasse beweisen. Hielt mit seiner Parade in den letzten Sekunden gegen den Kopfball von Zwarts die drei Punkte fest. Note: 2

Claudio Kammerknecht: Wenn man sich unsicher ist, wie man einen Spieler bewerten soll, dann fiel er meist weder positiv noch negativ auf. Der starke Nankishi war ein echter Prüfstein. Note: 3

Kevin Ehlers: Machte an sich kein schlechtes Spiel, hing aber eben beim 1:1 ordentlich mit drin. War viel zu weit vom Torschützen Nankishi weg. Note: 4

Jakob Lewald: Manchmal muss es eben etwas dreckiger sein. Seine Schauspieleinlage in der 78. Minute hatte nur für Münchens Ouro-Tagha Konsequenzen. Wirklich getroffen wurde er nicht. Note: 3

Kyu-Hyun Park: Grätschte in den letzten Minuten einiges weg, blieb ansonsten recht unauffällig. Sicherlich nicht fehlerfrei, aber dann doch solide. Note: 3

Paul Will: Die Kollegen von Magenta Sport verglichen ihn mit Jens Jeremies, der auch für Dynamo und Bayern München spielte. Vielleicht ist Will nicht ganz so bissig, doch seine Ruhe zeichnet ihn aus. Note: 3