Dynamo-Noten gegen Duisburg: Nicht immer souverän, aber siegreich!

Duisburg - Dass das Duell Tabellenzweiter beim Vorletzten kein Selbstläufer wird, davor hat man bei Dynamo Dresden vor dem Auswärtsspiel in Duisburg oft genug gewarnt. 4:2 (1:1) klingt deutlich, hätte aber noch deutlicher ausfallen können – genauso gut aber auch deutlich knapper. Denn souverän war das nicht immer, was Schwarz-Gelb da präsentierte.

Jonathan Meier: Gute Szenen nach vorn plus Vorlage und stark verteidigt in der 25. Minute, als er nach einer Ecke zurückeilte. Aber richtig schlecht verteidigt beim 2:4. (87.). Note: 3

Stefan Kutschke (l.) steuerte in Duisburg einen Treffer und einen Assist bei. © Imago / Jan Huebner

Paul Will: So kurz vor Weihnachten erfüllte er sich doch noch seinen Tor-Traum. Es war erst das zweite in 2023 und dann noch per Kopf! Sonst solide. Note: 2

Luca Herrmann (bis 74.): Der Hüftbeuger hielt bis zur 74. Minute. Fiel nur einmal wirklich auf, als er vor dem 2:1 (54.) mal aufdrehte und Meier schickte. Note: 4

Niklas Hauptmann: Dynamos "Messi" (Zitat Paul Will) machte mit seiner Vertragsverlängerung ein richtiges großes Geschenk. Im Spiel hielt er sich zurück, hätte aber das 5:2 (90.+1) machen müssen. Note: 4

Jakob Lemmer (bis 74.): Keine Flanke kam an, genauso wie viele Pässe. Dadurch machte er gute Situationen und Konter kaputt. In der 56. Minute musste er abspielen, statt es allein zu verhauen. Note: 5

Stefan Kutschke (bis 62.): Ein sehenswertes Tor und eine Vorlage sorgen für eine gute Note. Bis dahin gab's nicht viel außer einer sinnlosen Gelben Karte im Duell mit Feltscher (44.). Note: 2

Tim Zimmerschied (bis 84.): Ein schwacher Abschluss (27.), mehr war lange nicht. Mit einem Tor zum 3:1 (56.) und einer Vorlage (83., 4:1) war er dann gut im Spiel. Note: 2

Robin Meißner (ab 62.): Hätte nach seiner Einwechslung und dem 4:1 (83.) die Top-Note bekommen können. Ließ aber durch einen miesen Pass (81.) und durch einen schwachen Abschluss (90.+1) das sichere 5:2 liegen. Note: 3

Dennis Borkowski (ab 74.): –

Tom Berger (ab 74.): -

Lucas Cueto (ab 84.): –

Lars Bünning (ab 84.): -