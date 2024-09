Dynamo-Noten: Zwei Löwen-Dompteure ragen heraus!

Christoph Daferner (l.) kam nicht zu Abschlusssituationen, dafür Sturmpartner Robin Meißner (r.) umso häufiger. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Oliver Batista Meier (bis 62.): Ein bisschen weniger Hacke-Spitze könnte es noch sein. Das Durchsetzungsvermögen und der Pass vor dem 1:0 auf Menzel waren aber top. Note: 2

Niklas Hauptmann (bis 90.): Das Allzweck-Werkzeug, über das sich jeder Heimwerker freuen würde. Spieleröffnung, Pässe in die Tiefe und den Gegner auch mal abgrätschen. Und dann auch noch so uneigennützig und selbstlos zum 3:1 (68.) aufgelegt. Note: 2

Philip Heise: War beim Ausgleich (39.) am Ende der Dumme bei zu viel Klein-Klein am eigenen Strafraum. Seinen Rückpass fälschte Fabian Schubert vor die Füße von Tunay Deniz ab, der ins leere Tore einnetzte. Note: 4

Robin Meißner (bis 90.): Kein Name stand am Ende der 90 Minuten häufiger auf dem Zettel als seiner. Chancen in Hülle und Fülle (9./16./17./29./41.), in der 51. Minute beim 2:1 aber eiskalt. Note: 1

Christoph Daferner (bis 84.): Hat viel gearbeitet, kam aber nie in die gefährliche Zone und zu einem Abschluss. Schuf ebene jede Menge Lücken für Meißner. Note: 3

Jonas Sterner (ab 62.): -

Stefan Kutschke (ab 84.): -

Sascha Risch (ab 90.): -

Claudio Kammerknecht (ab 90.): -