Dynamo: Wehlend reagiert auf Hetz-Banner - "Eine Grenz-Überschreitung, ein No Go!"

Ohne Worte und einfach nur zum Fremdschämen: Eins der Banner, die am Sonnabend beim Sachsenderby zu sehen waren. © privat

"Stoppt LGBTQ-Propaganda! Im Gästeblock sieht man das Ergebnis", war auf einem Banner im K-Block zu sehen. Homophober geht es nicht.

"Begonnen am 4. März 1946 mit Vater, Mutter, Bruder & Schwester. Und heute besiedeln 3000 Missbildungen den Gästeblock. 77 Jahre Inzestbande - 77 Jahre Sachsens Schande." So lautete ein zweites Transparent.

Mögen das viele Fans lustig finden, dazugehörend zum Fußball-Ton, so ist es einfach nur daneben. Klar, Dynamo ist damit nicht allein. Das haben die letzten Wochen gezeigt. Tolerieren muss man es trotzdem nicht.

Und das will die Sportgemeinschaft auch nicht. Wie die Banner gegen die Aue-Fans ins Stadion kamen "ist uns zum gegenwärtigen Zeitpunkt leider nicht bekannt", gibt Wehlend zu. Auch wer diese angefertigt hat, wisse er noch nicht.

Doch er erklärt, dass der Verein dagegen vorgehen werde: "Wir stehen dazu im Austausch mit unserem Sicherheits- und Ordnungsdienst sowie der Landespolizei."

Über mögliche Konsequenzen für die Anhängerschaft will er noch entscheiden. "Dies können wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Auf jeden Fall handelt es sich in der Sache um Grenzüberschreitungen, die Dynamo Dresden nicht toleriert. Beleidigende und diskriminierende Inhalte von Spruchbändern oder Ähnlichem sind ein No Go."