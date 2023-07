Dynamos großes Schwitzen bei Doppelschichten!

Manuel Schäffler (34, l.) kühlte seine Teamkameraden mit Wasser ab. Lucas Cueto (27) sieht man die Wärme deutlich an. © Montage: Max Patzig

Schon am Montag und auch am heutigen Dienstag wurden intensive Doppelschichten geschoben.

Neben jeder Menge Spielformen für das Offensiv- und Defensiv-Verhalten standen zahlreiche Sprints und Läufe an.

Mal kurz frei gab es bisher nur am Sonntagnachmittag und wird es wohl auch am Mittwoch nach der Morgeneinheit geben, ehe am Donnerstag das Testspiel gegen den SC Paderborn ansteht.



Trotzdem wird am Walchsee intensiv gearbeitet. Denn Anfang ist unerbittlich - ähnlich wie die Sonne über den Alpen.