27.04.2024 16:06 2.656 Einsatz nicht belohnt: Dynamo kann auch in Regensburg nicht gewinnen!

Dynamo Dresden findet auch unter dem neuen Trainer-Trio in der Liga nicht in die Erfolgsspur zurück: In Regensburg kam die SGD nicht über ein 1:1 hinaus.

Von Thomas Nahrendorf

Regensburg - Sie liefen, bis nichts mehr ging, bis die Krämpfe kamen. Das 1:1 von Dynamo beim SSV Jahn Regensburg war vor 15.210 Zuschauern ok, am Ende aber zu wenig, um noch einmal entscheidend oben angreifen zu können. Stefan Kutschke (54.) brachte die aufopferungsvoll kämpfende SGD in Führung, Christian Viet (89.) glich vom Punkt aus. Kapitän Stefan Kutschke brachte Dynamo Dresden in Regensburg zwischenzeitlich auf die Siegerstraße, über die Zeit brachten die Dresdner die Führung aber nicht. © IMAGO / Zink Schöne Geste beim Verlesen der Regensburger Aufstellung. Beim Jahn ist es leider seit einiger Zeit Usus, den viel, viel zu früh gestorbenen "Agy" Diawusie mitzuerwähnen. Sein Name wird dreimal laut gerufen. Die Dynamo-Fans stimmten lautstark mit ein! Sie haben ihren einstigen Flügelflitzer nicht vergessen. Das Dynamo-Trainer-Trio verpasste seinen Jungs eine einfache Struktur - 4-4-2 mit Paul Will als Sechser und Niklas Hauptmann hinter den beiden Spitzen. Wenn die SGD ins Spielen kam, sah das auch gut aus. Der Ball lief gekonnt, nur zu Abschlusshandlungen kam Dresden nicht, weil der letzte Pass fehlte. Ein Fortschritt zu den Partien war dennoch zu erkennen. Das wirkte alles nicht mehr ganz so statisch - aber auch noch nicht gänzlich fließend. Dynamo Dresden Dynamo reist mit neuem Mut zum Jahn: Hauptmann kann endlich wieder lachen! Nun war Regensburg ein Gegner, der nicht umsonst Tabellenzweiter ist. Der SSV Jahn agierte kontrollierter, nutzte die vielen kleinen Fehler der Gäste im Aufbau immer wieder für eigene Angriffe. Am Ende kamen die Oberpfälzer aber nicht durch, hinten stand Dynamo sehr gut. Ihre einzige Chance entstand aus einem kurz ausgeführten Eckball, bei dem sich Stefan Kutschke und Kyu-Hyun Park gegenseitig behinderten. Florian Ballas (31.) kam aus 16 Metern zum Schuss und donnerte das Spielgerät an die Oberkante der Latte. Kampf, Wille, Einsatz - das alles war bei Dynamo zu sehen. Das Spielerische kam dann und wann dazu. So auch mit Beginn der Nachspielzeit. Nach einer feinen Kombination flankte Park, Kutschke stieg bedrängt von Ballas und Alexander Bittrof hoch und köpfte die Kugel nur ganz knapp am Winkel vorbei - das war die beste Chance. Dynamo Dresden zeigte eine starke kämpferische Leistung, doch f+r drei Punkte reichte es nicht Dynamo bemühte sich gegen Regensburg und zeigte Einsatz, konnte aber auch hier am Ende keinen Sieg einfahren. © IMAGO / Zink Nach der Pause legten die ganz in Schwarz spielenden Sachsen die letzte Scheu ab, zogen das Geschehen an sich und spielten einen gepflegten Ball. Nach einem Zuspiel aus dem Mittelfeld kam Meißner an das Leder. Er sprintete los und hob mehrfach den Kopf. Seine Maßflanke erreichte Kutschke, der den Ball aus zwölf Metern perfekt ins lange Eck köpfte - 1:0 (54.) SGD. Und dann: "Kutsche" sprang über die Bande, sprang eine Treppe zu den eigenen Fans hoch und machte seinen Hulk. Danach forderte er alle auf, zum Feiern zu kommen. Dynamo machte danach aber einen Fehler, stellte sich zu weit hinten rein, ließ Regensburg kommen. Der Jahn nahm den Platz an und machte Druck. Die SGD verteidigte alles sauber weg und hatte in Kevin Broll einen sicheren Keeper. Zudem kam jetzt auch das lange vermisste Glück zurück. Als sich Christian Viet (61.) aus drei Metern selbst anschoss, klärte Herrmann kurz vor der Linie. Dynamo Dresden Dynamo-Stürmer Meißner mit erstem Doppelpack: "Sehr viele Steine gepurzelt" Auch wenn Heiko Scholz offensiv wechselte, Dresden kam nicht mehr in die Vorwärtsbewegung, kämpfte, grätschte und graste hinten aber alles ab. Das war aufopferungsvoll. Aber es reichte nicht, weil Jakob Lewald in der 89. Minute im Strafraum Noah Ganaus legte, ein klarer Elfmeter. Viet lief an und traf - 1:1. Dynamo war leer, hatte keine Tropfen mehr im Tank. Statistik zum Drittliga-Spiel zwischen Jahn Regensburg und Dynamo Dresden 3. Liga, 35. Spieltag

Jahn Regensburg - Dynamo Dresden 1:1 (0:0) Jahn Regensburg: Gebhardt - Saller, Ballas, Bittroff, Schönfelder (80. Hein) - Geipl (63. E. Huth), Bulic - Faber, Viet, Kother - Ganaus Dynamo Dresden: Broll - Kammerknecht (78. Ehlers), Lewald, Bünning, Park - Will - L. Herrmann, N. Hauptmann (72. J. Meier) - R. Meißner (62. Borkowski), Kutschke, Zimmerschied (62. Lemmer) Schiedsrichter: Matthias Jöllenbeck (Freiburg im Breisgau) Zuschauer: 15.210 (ausverkauft) Tore: 0:1 Kutschke (54.), 1:1 Viet (90./Foulelfmeter) Gelbe Karten: Schönfelder (8), Geipl (14) / Zimmerschied (9), Will (7), Park (5), J. Meier (2) Tabelle 3. Liga POS VEREIN Sp. +/- Pkt. 1 SSV Ulm 1846 34 55:34 65 2 SSV Jahn Regensburg 35 49:37 62 3 SC Preußen Münster 35 62:46 61 4 SG Dynamo Dresden 35 52:38 56 5 Rot-Weiss Essen 34 53:47 55 6 1. FC Saarbrücken 35 56:38 54 7 FC Erzgebirge Aue 35 46:45 53 8 SV Sandhausen 1916 35 53:52 52 9 BV Borussia 09 Dortmund II 35 54:49 50 10 FC Ingolstadt 04 34 57:44 49 11 SpVgg Unterhaching 34 46:45 49 12 FC Viktoria Köln 1904 35 58:61 48 13 SC Verl 35 53:51 47 14 TSV 1860 München 34 38:36 43 15 Arminia Bielefeld 35 46:46 42 16 SV Waldhof Mannheim 35 45:54 39 17 Hallescher FC 35 49:66 38 18 MSV Duisburg 35 36:54 33 19 VfB Lübeck 35 28:65 28 20 SC Freiburg II 34 31:59 24 Die Tabelle der 3. Liga hat folgende Bedeutung: Wer am Ende der Saison auf Platz 1 steht, ist Drittliga-Meister und steigt in die 2. Liga auf. Auch der Zweite steigt direkt auf. Platz 3 spielt mit dem drittletzten Platz der 2. Bundesliga um Aufstieg oder Verbleib in der Liga.

Titelfoto: IMAGO / Zink