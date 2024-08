Dynamo-Noten: SGD-Kicker können nach Horror-Start nicht zurückschlagen!

Aue - Die erste Saisonniederlage war bitter! Ausgerechnet in Aue zeigte Dynamo Dresden nicht die gewünschte Leistung und lag erneut durch einen frühen Doppelschlag mit 0:2 (9.) zurück. Danach kam die SGD nicht mehr zurück, verlor das Sachsenderby und auch noch Kapitän Stefan Kutschke. Die TAG24-Noten.

Claudio Kammerknecht gehörte in Aue noch zu den besseren Dynamo-Verteidigern, aber auch er konnte den frühen Doppelschlag nicht verhindern. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Tim Schreiber: Stark gegen Marcel Bär (5.), 60 Sekunden später sah er beim 0:1 durch Mirnes Pepic nicht gut aus, machte das kurze Eck auf. Beim 0:2 versuchte er alles, kam aber an den Querpass nicht mehr ran, den Marvin Stefaniak einschob - TAG24-Note: 3.

Claudio Kammerknecht: Kam vorm 0:1 nicht mehr in den Zweikampf mit Marvin Stefaniak. Beim 0:2 war seine Seite offen, keiner, aber überhaupt keiner rechnete mit so einem weiten Ball, auch er nicht. Fing sich, spielte dann solide - Note: 3.

Aljaz Casar: Hatte seine Abwehr zunächst nicht im Griff, konnte die Angriffe der Auer nicht unterbinden. Rückte zu oft, zu weit nach vorn, machte Räume frei. In der zweiten Hälfte als Sechser besser - Note: 4.

Lukas Boeder (bis 57.): Ließ vorm 0:2 Mika Clausen aus den Augen. Hatte Probleme anfangs auf seiner Seite. Erst als sich Aue aufs Verteidigen verlegte, wurde er ruhiger - Note: 4.

Jakob Lemmer: Schlimmer Fehlpass, der das 0:1 einleitete. Sah gegen Kilian Jakob und Stefaniak zunächst kein Land - Note: 4.

Niklas Hauptmann (bis 57.): Konnte das Spiel nicht wie gewohnt an sich reißen, fand keine Anspielstationen, verlor für sein Niveau zu häufig den Ball. Und was man bei ihm ganz selten sieht: Er ließ ab und an den Kopf hängen - Note: 4.