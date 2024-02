Veilchen gewinnen Sachsenderby und vermiesen Dynamo die Tabellenführung!

FCE-Knipser Marcel Bär (r.) brachte die Veilchen im ersten Durchgang in Front. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Nach dem Gala-Outfit vor einer Woche gegen Lübeck galt es für Dynamo im Schacht die Arbeitshosen überzustreifen.

Dass das vor 15.000 Zuschauern im ausverkauften Erzgebirgsstadion nicht auch so ein Selbstläufer wird, war jedem klar. Dass aber Aue hier gegen den Aufstiegsaspiranten das Spiel machen wird, wohl eher nicht.

Chancen waren trotzdem Mangelware. Es fehlten bei beiden Teams die letzten Prozentpunkte. Dass das ein Derby ist, war eigentlich auch nur auf den Rängen klar. Es plätscherte etwas dahin.

In der 31. dann die übliche Spielunterbrechung, weil Dresdens Anhang Flummis auf das Spielfeld warf. Aber der Protest ging mal ordentlich nach hinten los. Denn eigentlich war die SGD zu der Zeit besser im Spiel.

Aue-Coach Dotchev versammelte in der vierminütigen Unterbrechung sein Team bei sich, Gegenüber Markus Anfang sprach nur mit einzelnen Spielern.

Was die Veilchen auch immer ausheckten, nur zwei Minuten nach dem Wiederanpfiff klingelte es im Dresdner Tor. Kilian Jakob setzte sich auf der linken Außenbahn durch, zog in den Strafraum und legte vorbildlich zurück auf Marcel Bär, der den Ball zu seinem zwölften Saisontreffer in den Winkel einschweißte.