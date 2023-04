Ex-Dynamo Pascal Sohm genoss die Rückkehr nach Dresden: "Geile Stimmung!"

Dass genau die nach vier Minuten erst einmal ordentlich abebbte, lag auch am 31-Jährigen. Denn er bereitete mit seiner Flanke Mannheims Führungstreffer vor. 23 Minuten später hatte er aber auch großen Anteil am Ausgleich, als er Stefan Kutschke (34) im Strafraum foulte.

"Wir haben vor dieser Kulisse ein sehr gutes Spiel gemacht, das muss man erst einmal so abspulen. Die Niederlage ist schon bitter", erklärte er nach Dynamos 2:1-Sieg am Samstag wehmütig.

Früher trug Pascal Sohm (l.) selbst das schwarz-gelbe Trikot, nun musste er sich mit Waldhof Mannheim gegen die SGD geschlagen geben. © Lutz Hentschel

"Ich nehme ihn auf, wie es im Fußball hundertmal vorkommt. Er packt mich, lässt sich auf die Seite fallen und reißt mich runter. Ich konnte gar nichts machen", beschwert sich Sohm.

"Allgemein sieht es so aus, als würde ich ihn runterreißen, ich habe aber gar nichts gemacht. Er macht es einfach brutal clever. Ich weiß nicht, ob ich dem Schiedsrichter einen Vorwurf machen soll oder ob Kutschke es einfach überragend gemacht hat. Es ist auf jeden Fall sehr bitter."

Am Unparteiischen Florian Heft wollte der Stürmer die Niederlage nicht festmachen, sondern viel mehr an den eigenen Unzulänglichkeiten: "Grundsätzlich lag es nicht am Schiedsrichter. Wir haben trotzdem unsere Chancen gehabt und die nicht reingemacht. Auch in der zweiten Halbzeit sind wir klar besser gewesen."

Und er hätte in der Schlussminute noch zum absoluten Helden avancieren können, wurde aber endgültig zum tragischen. Denn Sohm hatte frei nahe dem Elfmeterpunkt den Ausgleich auf dem Fuß, aus seiner Sicht leider auf dem schwächeren linken.

Der Schuss ging letztlich deutlich am Dynamo-Tor vorbei. "Der hätte auch reingehen können. An manchen Tagen passt er, an manchen nicht. Heute hat er nicht gepasst."