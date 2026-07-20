Festhalten! Dynamo-Profis stellen sich der Höhen-Challenge

Windischgarsten (Österreich) - Frei ist nicht gleich frei. Zwar rührten die Profis von Dynamo Dresden am Montag keinen Ball an, aber sportlich waren sie trotzdem unterwegs. Es ging in den Hochseilgarten am Gleinkersee, nur wenige Kilometer vom Hotel entfernt.

Zum Teamevent ging es an der Gleinkersee in den Hochseilgarten. © SG Dynamo

Solche Abenteuer-Spielplätze gibt es in den Kalkalpen so einige. Wer hier Urlaub macht und sich gern sportlich betätigt, kommt voll auf seine Kosten. Statt zum Rafting, Canyoning, Wasserskifahren, in eine Klamm, einen Erlebnis-Wasserpark oder ähnliches ging es für die Dynamos zum Klettern.

Organisiert hat den Ausflug Teammanager Martin Börner und er hat sich so einiges einfallen lassen. Grenzen austesten und überwinden, sich gegenseitig dabei unterstützen - unter diesem Motto stand der Nachmittag.

Unter Anleitung eines Guides vor Ort wurden verschiedene Stationen im Hochseilgarten absolviert - und das in den unterschiedlichsten Schwierigkeitsgraden.

Der Sinn dahinter: Weiter zusammenwachsen, gemeinsam Klippen überwinden.