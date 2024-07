"Fit werden wir alle sein": Bünning berichtet über seine intensivste Vorbereitung

Die Vorbereitung von Dynamo Dresden liegt auf der Zielgeraden, sie war intensiv, sie war hart. Dynamos Lars Bünning richtet die Augen nach vorn.

Von Thomas Nahrendorf

Dresden - Das Wort Regensburg hinterlässt noch immer einen faden Beigeschmack bei Dynamo. Die 89. Minute beim SSV Jahn raubte am 27. April zwei Punkte, da glich der Gastgeber vom Punkt aus. Die Zähler fehlten auf die Oberpfälzer am Ende. Die stiegen als Dritter über die Relegation auf und spielen nun da, wo sich Dresden liebend gern gesehen hätte: in der 2. Bundesliga.

Trainer Thomas Stamm (41, r.) hat seinen Mannen in der Vorbereitung ordentlich rangenommen. Das bekam auch Lars Bünning (26, l.) zu spüren. © Lutz Hentschel "Hm", macht es Dresdens Verteidiger Lars Bünning (26). "Das Thema hatten wir im Trainingslager. Die letzte Saison ist ehrlich gesagt nicht mehr so präsent bei mir. Man muss es abhaken können. Dass wir Scheißpunkte verloren haben, steht außer Frage. Die Partie war unglücklich und es war auch unverdient", blickt er noch einmal kurz zurück.

Er richtet die Augen lieber nach vorn. Gegen den SSV steigt am Samstag in Auerbach die Generalprobe, am 4. August geht es bei Viktoria um die ersten Punkte der Saison. Darauf liegt der Fokus. Die Vorbereitung liegt auf der Zielgeraden, sie war intensiv, sie war hart. Dynamo Dresden Dynamo-Dresden-Blog: SGD-Aufstiegsheld Hefele heuert in Saudi-Arabien an! Trainer Thomas Stamm (41) wechselte in dieser Woche in den Spieltagsmodus. "Fit werden wir alle sein, um über die volle Distanz gehen zu können", sagt Bünning.

Dynamo Dresden und das Wiedersehen mit Jahn Regensburg