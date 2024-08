So leitete Dynamo-Coach Stamm die Wende gegen Cottbus ein!

Dresden - Gut, wenn man einen Plan B hat, wenn Plan A nicht funktioniert. Nicht flexibel genug zu sein, das hat man Ex-Dynamo-Coach Markus Anfang (50) immer vorgeworfen und Thomas Stamm (41) als Trainer geholt, weil ihm nachgesagt wird, genau das zu sein: flexibel. Dass er es ist, zeigte der 41-Jährige am Freitag beim 4:2 gegen Cottbus.

Grund zur Freude bei Thomas Stamm (41)! Sein Dynamo-Heimdebüt hat er erfolgreich in einen Sieg umgewandelt. © Robert Michael/dpa/ZB

Nach 15 Minuten schauten sich alle, die es mit Schwarz-Gelb hielten, verwundert an und um. Energie Cottbus führte 2:0. Das 3-5-2 von Stamm passte nicht.

"Wir waren nicht drin, hatten keine Energie, keinen Zugriff, waren zu nervös", sagte er nach dem Spiel. Der FC Energie hatte das sagen im Dynamo-Wohnzimmer, war oben auf. Also musste etwas passieren.

Und es passierte etwas: Stefan Kutschke (35) und Claudio Kammerknecht (25) trommelten erst einmal die anderen neun Spieler zusammen, sprachen beruhigende, aufbauende Worte. Dann ging der Kapitän zum Trainer an die Seitenlinie, beide besprachen sich. Dynamo Dresden stellte auf 4-1-4-1 um.

"Der Gegner hat in einer ähnlichen Struktur gespielt. Wir haben immer einen Plan B, das war der Plan B von Anfang an", so der 41-Jährige. Er hat das Cottbuser System quasi gespiegelt.

"In den ersten Minuten danach war es besser, vor allem im Spiel mit Ball, gegen den Ball war es bis zur Halbzeit nicht so. Wir haben es in der Pause noch einmal angesprochen, dann wurde es besser. Aber das gehört dazu, dass man nicht immer richtig liegt."

Wichtig ist, dass man es ändert - war im Vorjahr noch unvorstellbar.