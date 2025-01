Fünf Ausfälle bei Dynamo! Wen lässt Thomas Stamm gegen Cottbus ran?

Dresden - Personell ist Dynamo derzeit nicht auf Rosen gebettet. Mit den verletzten Vinko Sapina (29), Jonas Oehmichen (20) und Jonas Sterner (22) fehlen am Samstag beim Spitzenspiel in Cottbus drei Stammspieler, dazu kommt noch der gesperrte Christoph Daferner (27, fünfte Gelbe).

Aber wie will er Daferner und Sapina ersetzen? In der Sturmspitze hat er zwei Alternativen. "Stefan Kutschke und Robin Meißner. Wichtig wird sein, wie sich 'Meise' verhält, wenn 'Kutsche' beginnt und umgedreht", sagte er. Für ihn ist wichtig, dass die Chemie stimmt, jeder seine Rolle für dieses Spiel kennt und auch annimmt.

Sowohl Christoph Daferner (27, l.) als auch Jonas Sterner (22, 2.v.l.) und Vinko Sapina (29, r.) fehlen Thomas Stamm gegen Energie Cottbus. © PICTURE POINT / S. Sonntag

"Es gibt einige Varianten", schmunzelte er: "Vielleicht spielen wir auch mit einer Dreierkette, da brauche ich keine klar definierte Sechser-Position. Suchen Sie sich etwas raus, machen Sie etwas draus", witzelte er.

Er wird elf Leute finden, die 14 Uhr den Cottbuser Rasen betreten werden. Für ihn kommt es auch gar nicht so sehr auf das Taktische an. "Es braucht elf Mentalitätsspieler, die anfangen und fünf, die reinkommen. Vielleicht wird es so ein Spiel, wo es nicht so auf das Inhaltliche ankommt. Zweikämpfe, Emotionen, Aktivität. Wir wollen besser sein als gegen Köln, wollen aktiver verteidigen."

Zudem verlangte der Coach Klarheit im Kopf, Klarheit in den Aktionen. "Effizienz", sagte er, "kommt von Klarheit. Die müssen wir wieder an den Tag legen. Wir haben gegen Köln unzählig gute Möglichkeit herausgespielt, waren aber nicht effizient."

Doch die braucht Dynamo in Cottbus, um bestehen zu können. Egal, mit welchem Personal.