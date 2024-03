Fünf Fakten, die Dynamo Mut für das Halle-Spiel machen sollten!

Dresden - Wenn man in einer Ergebniskrise steckt, wie es Dynamo-Trainer Markus Anfang (49) immer formuliert, dann sucht man positive Aspekte. Auch um vielleicht wieder etwas Mut zu schöpfen. Und in der Tat, es gibt sie, die guten Dinge bei der SGD. In diesen fünf Statistiken zum Beispiel ist der Verein auf Rang eins in der 3. Liga. Der 49-jährige Coach sagt seine Meinung dazu.