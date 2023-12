Gibt Leihgabe Batista Meier auch gegen Dynamo den Ton an?

Beim SC Verl ist Oliver Batista Meier Topscorer, doch zum System von Dynamo Dresden würde der Freigeist nicht passen. Wehtun kann er im Topspiel aber trotzdem.

Von Jens Maßlich

Dresden - Spricht man über den SC Verl, dann kommt man an ihm in dieser Saison nicht vorbei: Oliver Batista Meier (22) ist nicht nur beim Sportclub die treffsicherste Offensivkraft, er ist auch in der 3. Liga mit 18 Punkten mit Abstand der beste Scorer.

Oliver Batista Meier (22) gibt beim SC Verl in der Offensive den Ton an. © IMAGO/Jens Dünhölt Bei Dynamo Dresden konnte sich der Deutsch-Brasilianer nicht durchsetzen, in Ostwestfalen startet die Leihgabe so richtig durch. "Vielleicht war er da auch noch nicht so weit und hat noch ein bisschen Zeit gebraucht. Jetzt ist er vielleicht im Rhythmus drin", vermutet Markus Anfang (49). "Dass er ein guter Fußballer ist, haben wir auch gesehen. Bei uns hat er aber die Möglichkeiten, die er bekommen hat, leider nicht so umgesetzt. Weder in den Trainingseinheiten noch in den Vorbereitungsspielen. In Verl hat er unter dem vorhergehenden Trainer auch nicht so oft gespielt. Jetzt macht er das außergewöhnlich gut, er ist der Unterschiedspieler."

Dynamo Dresden Entscheidung gefallen: Medien-Profi bleibt Dynamo-Boss! Will Dynamos Coach seinen früheren Schützling daher bereits im Winter zurück? "Da mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Wir müssen schauen, dass wir die nächsten Spiele bis zur Winterpause gut über die Bühne bringen. Was Transfers betrifft, da ist Ralf Becker der bessere Ansprechpartner. Klar sitzen wir mit ihm auch immer mal zusammen, aber das ist gerade nicht aktuell."

Verl hat die beste Offensive der 3. Liga, Dynamo die zweitbeste