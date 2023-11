"Haben mir meine Vorlage geklaut!" Dynamos Paul Will nicht nur auf dem Platz in Topform

Zweiter Versuch für Paul Will (24, r.) und Co. am Sonntag in Saarbrücken. Beim ersten ging nichts mehr. © Lutz Hentschel

Bis dato hatte er noch keine und dann kam Köln. "Die weiße Weste ist fleckig", lacht er bestens gelaunt und "beschwert" sich im Interview vehement über diesen Karton.

TAG24: Paul, Ihre erste Gelbe ...



Paul Will: "Und was für eine. Was ich darüber denke, kann ich gar nicht sagen."

TAG24: Ach, kommen Sie. Wir sind doch unter uns.

Paul Will: "Ich finde, das war eine Frechheit gewesen. In der ersten Hälfte schießen einige Kölner die Bälle deutlich weiter weg als ich in der Situation. Dass ich für so einen Scheiß eine Gelbe Karte bekomme ... hätte ich lieber einen gefoult oder eine schöne Blutgrätsche angesetzt, dann hätte sich das wenigstens gelohnt. Egal, jetzt bin ich befleckt, jetzt kann ich auch durchziehen. Nun wird es noch die eine oder andere mehr geben."

TAG24: Das war die erste Gelbe Karte, jetzt folgt das erste Tor?

Paul Will: "Das wäre schön, ich würde auch eine Vorlage nehmen. Die habe ich auch noch nicht. Es gab schon einige Chancen dazu. Ich fange mit einem Assist an und mache dann mit einem Tor weiter."