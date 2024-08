Hartmanns neuer Weg mit Dynamo: "Ich möchte die Stimme für den Nachwuchs sein"

"Wenn ich etwas über Fußball erzähle, also jetzt zumindest, glauben sie es mir noch", sagt er lachend. Ex-Sportchef Ralf Becker dachte wohl vor zwölf Monaten ähnlich, als er "Harti" kontaktierte.

Seinen Schwerpunkt setzt er darauf, wieder mehr Nachwuchsspieler in den Profikader zu integrieren. "Das muss gelebt werden", sagt er: "Ich möchte die Stimme für den Nachwuchs sein, möchte, dass wir bei den Profis die Dinge auch so leben, dass es Sinn macht."

"Spiele beobachten, Einheiten beobachten, Videos schauen, Eltern- und Spielergespräche kommen noch dazu. Es ist sehr abwechslungsreich", so Hartmann.

"Meine Hauptaufgaben sind aktuell Personal- und Trainergespräche führen, die Trainerentwicklung, Perspektiven aufzeigen. Ich sitze montags mit jedem Trainer zusammen, wir schauen uns die Spiele an und stimmen die Inhalte ab. Das ist ein Thema. Dann kommt alles dazu, was Verträge angeht, ich kümmere mich unter anderem auch mit um die Spielerkader. Ansonsten versuche ich viel mit auf dem Platz zu stehen. Zum Beispiel vormittags von 8 bis 10 Uhr. Da bin ich zweimal die Woche mit auf dem Rasen, auch um die Jungs besser kennenzulernen", spricht er über seine Aufgaben.

Mit Cheftrainer Thomas Stamm hat er dabei einen idealen Partner an seiner Seite, der genauso denkt. "Wir könnten mit einem hohen Aufwand Spieler ausbilden für die Regionalliga hier in der Gegend, aber dann könnten wir es auch lassen. Oder wir machen es mal wieder so, dass wir es schaffen, Jungs punktuell oben reinzubringen."

Ideal für sein Vorhaben ist die derzeitige Entwicklung von Tony Menzel, Jonas Oehmichen, Paul Lehmann und Dmytro Bohdanov. Die 17- bis 19-Jährigen sehen, es geht. Der Durchlass ist da. "Wer hätte das mit Tony im Mai gedacht? Er hat ein super Auftreten, er hilft sportlich richtig weiter. Jetzt sieht man mal, wie es aussieht, wenn man den Jungs die Chance gibt."

Diesen Weg will er weitergehen, die Top-Talente im Verein halten, den Nachwuchs noch besser machen. "Ich will sie noch besser vorbereiten". Wenn es einer schafft, dann Marco Hartmann, der Pädagoge und Ex-Profi.