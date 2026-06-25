Heißer Auftakt für die SGD

Weinböhla - Nach dem TSV Cossebaude im Vorjahr nun die TuS Weinböhla. Zum zweiten Mal in Folge macht Dynamo Dresden einem benachbarten Verein eine Freude und hält seinen Trainingsauftakt dort ab. Dieses Mal auf dem Gelände der Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportstätte. 15 Uhr geht es am Donnerstag los. Petrus hat über 30 Grad vorhergesagt - das war 2025 auch so.

Auf der schmucken Sportanlage der TuS Weinböhla vollzieht Dynamo Dresden am Donnerstag seinen Trainingsauftakt. © imago/Arvid Müller

"Alle jene, die die Schwarz-Gelben aus nächster Nähe sehen und vielleicht auch schon den einen oder anderen Neuzugang begutachten wollen, sind herzlich eingeladen, uns an diesem Tag auf der Spitzgrundstraße zu besuchen", lädt die TuS die Fans ein. Nach dem Training gibt es noch eine Autogrammstunde.

Aber es gibt auch einige Einschränkungen. Es kann aufgrund der Zuschauerzahl zu Zugangsbeschränkungen für das Gelände kommen. Also lieber früher als später kommen.

Da aufgrund der Umleitungsstrecke der Buslinie ein Halteverbot direkt vor dem Sportplatz eingerichtet wurde, bittet der Verein die Gäste, die zusätzlichen Parkmöglichkeiten am ehemaligen Netto-Markt an der Moritzburger Straße oder am Gymnasium auf der Köhlerstraße 55 zu nutzen. Das sind 1,5 bzw. 1 Kilometer Fußweg!