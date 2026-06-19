Jetzt ist es fix! Dynamo verstärkt sich mit Nicolai Rapp

Dresden - Der neue Integrationsbeauftragte von Dynamo Dresden wird jede Menge Arbeit haben! Denn der nächste Neuzugang der SGD kann mit Golf mal so überhaupt nichts anfangen.

Dynamo hat sich die Dienste von Nicolai Rapp (29) gesichert. © SG Dynamo Dresden

"Ich kann nicht golfen, weil ich den Ball leider überhaupt nicht treffe", gestand Nicolai Rapp (29) vor knapp einem Jahr in einem Video beim Karlsruher SC. Fußball-Rentner Stefan Kutschke (37), der jetzt diverse Aufgaben bei der SGD übernimmt, wird's schon richten! Bisher konnte er noch fast jedem vom Sport mit dem kleinen Ball überzeugen.

Bei Schwarz-Gelb soll der 29-jährige Rapp aber ohnehin an der größeren Kugel überzeugen. "Nicolai kennt die Liga extrem gut und kann einer Mannschaft mit seiner Spielweise die nötige Stabilität verleihen und darüber hinaus auch offensiv immer wieder wichtige Impulse für den Spielaufbau setzen."

Seine defensive Flexibilität ist gefordert, obwohl vorstellbar ist, dass Rapp wohl eher als Innenverteidiger eingeplant ist. Seine Geschwindigkeit und Laufleistungen sollen angeblich nicht mehr ins KSC-Profil passen. Aber auch das Dresdner Spiel ist - sah man vor allem an Robert Wagner - äußerst lauf- und sprint-intensiv

Mit 31,02 km/h in der Spitze kam er vergangene Saison nur auf Platz 422 aller Zweitliga-Spieler, 216,7 km in 1878 Spielminuten (24 Spiele, Platz 136) sind aber ein ordentlicher Wert. 225 gewonnene Zweikämpfe (Platz 98) ebenso. "Ich bin mir sicher, dass der Spielstil des Trainers sehr gut zu meiner Art und Weise passen kann", so der 1,86 Meter große Kicker.