Klappt es so mit dem Aufstieg? Anfang ist die Nummer 1 der Dynamo-Trainer!

Dresden - Seit 1. Juli 2022 ist Markus Anfang (49) offiziell Trainer von Dynamo Dresden. 502 Tage sind es am heutigen Mittwoch genau, er zieht damit mit Markus Kauczinski (53) gleich. Ab morgen ist er der SGD-Coach, der nach der Neuhaus-Ära am längsten im Amt ist - und er hat von allen seit der Drei-Punkte-Regel den besten Schnitt.

Markus Anfang (49) grüßt von der Spitze - er ist seit 1995 Dynamos Trainer mit dem besten Punkteschnitt. © Lutz Hentschel

Nach Uwe Neuhaus folgten noch fünf: Maik Walpurgis (50), Cristian Fiél (43), eben Kauczinski, Alexander Schmidt (55) und Guerino Capretti (41). Keiner war länger als Anfang da, am kürzesten Capretti mit 120 Tagen.



Die Drei-Punkte-Regel wurde in der Saison 1995/96 weltweit von der FIFA eingeführt. In jener Spielzeit war Hansi Kreische (76) Coach der SGD - lang, lang ist es her.

Von jenen Übungsleitern seither hat Anfang den besten Schnitt. Er kommt in seinen bisherigen 57 Punktspielen auf 1,96 Zähler pro Partie. In der laufenden Saison sind es sogar 2,43. Auf Platz zwei kommt Cor Pot (72) mit 1,94. Dritter ist Kreische mit 1,93. Allerdings alle in unterschiedlichen Ligen.

Nimmt man alle Trainer, die seit 1. Juli 1990 in Dresden waren, so liegt Christoph Franke (78, 1. Juli 2001 - 15. Dezember 2005) von der Amtszeit her mit 1628 Tagen unangefochten auf Rang eins, Zweiter ist Neuhaus (1. Juli 2015 - 22. August 2018) mit 1148. Ralf Loose (60, 12. April 2011 - 9. Dezember 2012) folgt mit 607 Tagen auf Rang drei.