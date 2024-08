Knie hält, Riecher beim Elfer bewiesen: Das sagt Hauptmann zu Dynamos Auftaktsieg!

Dresden - Nach 67 Minuten nahm er die Kapitänsbinde ab, übergab sie dem eben zusammen mit Jonas Oehmichen (20) eingewechselten Stefan Kutschke (35), drehte sich zu den eigenen Fans und spendete Applaus. Über eine Stunde arbeitete, kämpfte und spielte Niklas Hauptmann (28) beim 2:1 in Köln stark. Dann ging nichts mehr. So zu erwarten war das nicht.

Lukas Boeder (27, v.l.), Stefan Kutschke (35), Niklas Hauptmann (28), Christoph Daferner (26) und Claudio Kammerknecht (25) feierten den Sieg vor den Fans. © picture point/Sven Sonntag

Vor der Generalprobe von Dynamo Dresden gegen Regensburg verletzte er sich im Training am Knie, wurde gegen den Jahn geschont. Es stand auch lange auf der Kippe, ob er bei der Viktoria spielen kann.

Daher fiel vielen Fans ein Stein vom Herzen, als er 90 Minuten vor dem Anpfiff aus dem Mannschaftsbus stieg. Wenn er dabei ist, wird er auch auflaufen können.

"Ich habe am Donnerstag erstmals wieder voll trainiert, da war Hauptbelastung. Da merkst du, ob du in der Lage bist, die Belastung wegzustecken. Da sah es ganz gut aus. Wir haben gesagt, wenn das Knie nicht mehr reagiert, dann passt das", so "Haupe".

"Am Ende entscheidet das der Trainer, ich war immerhin eineinhalb Wochen raus. Am Ende war ich froh, dass ich spielen konnte. Klar war aber, dass Mitte der zweiten Hälfte die Luft raus ist. Aber da kamen gute Jungs nach."