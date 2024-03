Lewald kann Dynamos Tabellenführung nicht fassen: "Suspekt", aber "Chapeau!"

"Wir haben losgelegt wie die Feuerwehr, was die Energie betrifft. Dass da hinten raus vielleicht mal ein bisschen fehlt, ist dann eben so", gibt Lewald zu. "Das ist normal, dass die Bälle so reingespielt werden. Die hatten da vier Stürmer auf dem Platz. Wir haben es aber im Kollektiv mit 'Brollo' zusammen gelöst."

Stellvertretend dafür steht Jakob Lewald (25), der in der 78. Minute mit einer kleinen Schauspieleinlage eine Gelbe Karte provozierte. Kopf an Kopf stand er mit Münchens Mansour Ouro-Tagha (19) und fiel plötzlich zu Boden. "Emotionen fasst es ganz gut zusammen", erklärt Dynamos Innenverteidiger die Szene nach dem Spiel.

"Irgendwas fehlt noch ein bisschen bei mir", sagt Lewald (M.) über sich selbst. In diesem Fall wurde aus seinem Torschuss nichts. © Lutz Hentschel

Weniger glücklich ist Lewald aber natürlich über den zwischenzeitlichen Ausgleich in der 41. Minute durch Abdenego Nankishi (21).

"Morris Schröter steht vor mir, ich versuche irgendwie zu blocken, aber der Ball geht in den Rückraum. Wir hätten es vorher im Kollektiv besser machen können. Ja, es sieht blöd aus, dass der so freisteht", so der Abwehrspieler. "Klar hätte ich gerne mal wieder zu null gespielt, aber ich bin gerade so glücklich!"

Seine Freude hätte nur noch durch einen eigenen Treffer (31.) gesteigert werden können. Aber: "Irgendwas fehlt noch ein bisschen bei mir. Ich hoffe, es kommt noch", sagt er, nachdem sein Schuss noch vor der Linie geklärt wurde.

Nach den Turbulenzen unter der Woche zählt aber nur der Sieg: "Ist leichter gesagt als getan. Es gibt viele Mannschaften, die da mehr draus gemacht hätten", gibt der Hüne zu.

"Wie wir uns aber fokussiert und gekämpft haben - Chapeau! In der Woche war gefühlt alles schlecht, wir haben es verkackt. Jetzt sind wir am Freitagabend Tabellenführer. Suspekt, aber wir nehmen es trotzdem mit."