Nach fünf Testspielen: Dynamo-Coach Stamm feilt weiter an der Offensive

Dresden - Fünf Testspiele sind gespielt, die Hälfte der Vorbereitung ist absolviert. Dynamos neuer Coach Thomas Stamm (41) hat in den Einheiten und Vorbereitungspartien einiges ausprobiert - auch in seiner Angriffsreihe.

Durfte am Wochenende zweimal ran - und danach viele Autogramme schreiben: Dynamos Sturmtank Stefan Kutschke. © Dennis Hetzschold

Wer mit wem, das will Dynamos Coach auch ein wenig vom Gegner abhängig machen.

"Da können wir als Trainer auch mal sagen, der Spieler passt besser zu dem Gegner, oder der zu dem. Wenn du als Beispiel einen tief stehenden Gegner hast, dann hast du mit 'Kutsche' und 'Dafi' mehr Körpergröße."

Am Samstag in Finsterwalde gegen Viktoria Berlin setzte Stamm auf das Duo Daferner/Meißner.

Möglicherweise war das bereits ein Fingerzeig in Richtung Saisonstart am ersten Augustwochenende bei Viktoria Köln. Meißner machte das 1:0, doch Kutschke war nach seiner Einwechslung für den angeschlagenen Daferner der entscheidende Faktor zum 2:1-Siegtreffer. Tags darauf hatte der Routinier beim 2:1 in Freital mit schon über 30 Minuten in den Beinen und einem besseren B-Team einen schweren Stand.

"Es fühlt sich richtig gut an neben Stefan. Klar können wir zwei Großen eine Waffe sein, aber es ist schon gut, wenn du verschiedene Optionen hast", erklärt Daferner.

Alle drei eint, dass sie sich in den restlichen zwei Testspielen gegen Chemnitz (Samstag) und Regensburg (27. Juli) weiter Selbstvertrauen holen und ihre Quote verbessern müssen. Stamm: "Wenn sie es gut machen, dann haben wir die Qual der Wahl. Nicht gut wäre, wenn sie uns es einfach machen."