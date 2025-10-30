Bundesligist als Vorbild: Dynamo hat jetzt einen Wirtschaftsrat

Dresden - Es gibt einen neuen Verein im SGD-Kosmos: Am 12. Mai wurde der Wirtschaftsrat Dynamo e.V. gegründet, am Mittwoch stellte er sich in einer Medienrunde vor. Was der Vorsitzende Dr. Michael Bürger sofort erwähnte: Man sei kein Gremium, man wolle allen unterstützend zur Seite stehen - und das alles nach dem Vorbild von Union Berlin .

Der Vorstand des Wirtschaftsrats Dynamo e.V.: Vorsitzender ist Dr. Michael Bürger (M.), seine Stellvertreter Ronny Erfurt (l.) und Christian Lattermann. © Thomas Nahrendorf

Dort gibt es einen solchen Rat seit 2010. Er hat mitgeholfen, den Bundesligisten auf wirtschaftlich gesündere Füße zu stellen, ihn weiterzuentwickeln. Und das haben die Dresdner nun mit ihrem Netzwerk auch bei ihrem Klub vor.

13 Mitglieder hat der Wirtschaftsrat bisher. Bürger ist der Vorsitzende, seine Stellvertreter sind Ronny Erfurt und Christian Lattermann. Auch Ex-Aufsichtsrat Thomas Kunert gehört dazu.

"In Dynamo schlummert so viel, die SGD ist so groß. Wir wollen mithelfen, das vorhandene Potenzial auf allen Ebenen aufzuwecken", sagte Erfurt bei der Vorstellung des Rates, dessen Mitglieder Entscheidungsträger aus Wirtschaft, Politik, Sport und Wissenschaft sind.