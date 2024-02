"Paco" und der gefährliche FCI-Sturm empfangen Dynamo: "Wir brauchen nicht so viele Chancen"

Dresden/Ingolstadt - Der FC Ingolstadt wird am Montag zarte 20 Jahre jung. Die Feier steigt schon am heutigen Sonntag, wenn Dynamo Dresden zu Gast ist. Geschenke wollen die Schwarz-Gelben keine mitbringen und auch nicht (wieder) verteilen. Einer hätte allerdings nichts dagegen: Pascal Testroet (33).

"Ganz ehrlich, ich hätte lieber die zehn Punkte mehr", schmunzelt der Stürmer. "Wir sind in der Tat in dieser Saison sehr effektiv, wir brauchen nicht so viele Chancen."

"Wir hingegen wollen weiter oben rankommen", so der 33-Jährige im Podcast Schwarz-Gelb. Zehn Punkte Vorsprung hat Dynamo auf die Schanzer. Ob es danach 13 sind oder nur noch sieben, das macht schon einen gewaltigen Unterschied. Dynamo will vermeiden, dass die Oberbayern noch einmal Höhenluft schnuppern.

Pascal Testroet (33) hofft, dass die SGD am Sonntag noch nicht zur Effizienz findet. © Lutz Hentschel

Und da hat der FCI den Dynamos etwas voraus. Zwei Eigentore und ein Treffer von Lucas Cueto (27) - das ist die magere Ausbeute aus den drei Partien im Jahr 2024.

"Ich habe die Dynamo-Spiele verfolgt. Das ist schon unglaublich guter Fußball, den die Jungs da spielen", zollt Testroet ein großes Lob.

Dass derart viele Bretter links liegen gelassen werden, ist für ihn nicht ganz so schlimm. "Du musst dir in jedem Spiel erst einmal so eine Masse an Möglichkeiten herausspielen. Das schafft außer Dynamo keiner, das ist schon außergewöhnlich", so Testroet, für den es nur eine kleine Schwächephase vorm gegnerischen Tor ist.

"Ich hoffe aber, die hält am Sonntag noch an."