Darum wollte Heise wieder zurück zu Dynamo kommen

Heise will viel lieber mit seinen Mitspielern im Austausch stehen, immerhin zwei mit Niklas Hauptmann (28) und Stefan Kutschke (35) kennt er neben Teammanager Justin Löwe (25) noch.

Ab der neuen Saison dürfen nur noch die Team-Kapitäne beim Schiedsrichter auf dem Feld vorsprechen, doch Heise "juckt das gar nicht. Der Schiedsrichter ist auch nur ein Mensch, wie wir Spieler. Wenn da ein Fehlpass oder ein Gegentor passiert, so passiert dem Schiedsrichter auch mal ein Fehler", so der 33-Jährige.

Denn trotz der neuen "Meckerregel" , die nach der Testphase bei der EM nun auch in allen Deutschen Ligen eingeführt wird, wird es für den Außenverteidiger künftig keine Karten hageln.

Philip Heise (33) sieht sich aktuell eher in der Beobachterrolle, will künftig aber auch vorangehen. © Eric Münch

Der Neuzugang vom Karlsruher SC ist aktuell einfach nur glücklich, dass es mit einer Rückkehr nach Dresden klappt hat. Beim KSC wollte man ihn aufgrund seines Alters nicht mehr.

"Sobald du die drei vorne stehen hast, ist es gar nicht mehr so einfach. Viele Kader waren auch schon mit Linksverteidigern besetzt", gibt Heise zu. "Ich wollte aufgrund meiner Familie auch nicht irgendwo hin wechseln. Das einzige, was ich mir weiter weg vorstellen konnte, war Dresden. Auf alles andere war ich nicht so heiß."

Da nimmt der Linksverteidiger auch in Kauf, dass er als Schienenspieler künftig auf der linken Seite die Linie hoch- und runterrennen soll.

Seine Erfahrung aus 218 Zweit- und 81 Drittligaspielen wird der SGD auf alle Fälle dienlich sein. Auch wenn die für Coach Thomas Stamm (41) gar nicht so "ausschlaggebend" war.

"Qualität ist eher der Faktor. Da war einer auf dem Markt, der viele Spiele letztes Jahr gemacht hat, der die 2. Bundesliga und 3. Liga kennt. Er ist nicht mehr der Jüngste, aber eben fit."