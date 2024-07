Er war schon im Training zu Gast: Dynamo komplettiert sein Torwartteam!

Dresden - Das Torwartteam ist endlich komplett! Dynamo Dresden hat am heutigen Donnerstag seinen neuen Keeper vorgestellt: Philipp Böhm (22), der bereits in der vergangenen Woche als Probespieler im Training der SGD gastierte, unterschreibt einen Vertrag beim Drittligisten.

Dynamo Dresden hat am heutigen Donnerstag seinen dritten Torwart Philipp Böhm (22) verpflichtet. © SG Dynamo Dresden

"Mit seinem robusten Körperbau und der guten Athletik bringt Phillip optimale Voraussetzungen mit und erfüllt unseren Anspruch an das moderne Torwartspiel. Er hat sich beim Probetraining von Beginn an sehr gut in die Mannschaft integriert. Wir freuen uns, dass unser Torhüter-Team jetzt vollständig ist", sagte Trainer Thomas Stamm (41).

Eigentlich hatte Dynamo gar keinen neuen Torwart mehr suchen wollen, doch weil die eingeplante Nummer drei Erik Herrmann (19) ein Angebot der SGD ausschlug, mussten die Schwarz-Gelben noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv werden.

Böhm wurde in der Jugend von Jahn Regensburg ausgebildet und spielte zuletzt beim VfB Eichstädt in der Bayernliga Nord, mit dem er knapp den Aufstieg in die Regionalliga Bayern verpasste. Dort lief sein Vertrag zum 1. Juli aus, sodass keine Ablöse für den 22-Jährigen fällig wird.