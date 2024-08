Gewaltiger Knall bei Dynamo: Ehrenrat entzieht Präsident Scholze alle Rechte als Mitglied!

Dynamo-Präsident Holger Scholze (53) bei den Feierlichkeiten zum 70. Vereinsgeburtstag im Januar 2023. © Lutz Hentschel

Scholze bestätigte auf TAG24-Nachfrage, dass ein solcher Beschluss bei ihm eingegangen sei, nannte diesen grotesk. Weiter wolle er sich derzeit nicht dazu äußern.

Was wird ihm zur Last gelegt? Zum einen ist es ein Interview aus dem Frühjahr 2020 auf der Dynamo-Homepage, also zur Corona-Zeit. Da habe er Schleichwerbung für sein eigenes Institut betrieben - so der Vorwurf. Der Ehrenrat verdonnerte ihn zu 250 Euro Strafe, die er bezahlt habe. Das Geld ging an den SGD-Nachwuchs.

Fall zwei: Vor wenigen Monaten habe er in seiner ehrenamtlichen Funktion als Präsident Geschäftsleute durch das Trainingszentrum geführt. Man warf ihm Vorteilsnahme im Amt vor, er habe sich berufliche Vorteile verschaffen wollen.

Es gab für ihn das nächste Ehrenratsverfahren. Da er bereits einmal 250 Euro zahlen musste, wurde er im Frühjahr dieses Jahres vom Ehrenrat mit einer Strafe von 1000 Euro Strafe belegt.

Dies habe er noch nicht bezahlt, sodass der Rat jetzt beschloss, ihm sämtliche Mitgliederrechte zu entziehen. Dem Präsidenten!