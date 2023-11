Frauen bei Dynamo: Ja oder nein? Morgen fällt die Entscheidung

Dresden - Die Wahl eines neuen Präsidiums, des Jugend- und Ehrenrates – das sind am Samstag wichtige Punkte auf der Tagesordnung der Mitgliederversammlung im Congress Centrum. Doch die werden nebenher laufen, der interessanteste Punkt ist der Frauenfußball . Ja oder nein bei Dynamo ? Entschieden wird es am Samstag.

Am Samstag um 10 Uhr beginnt die Mitgliederversammlung bei der SG Dynamo. Es wird sicher wieder emotional werden – vor allem beim Thema Frauenfußball. © Dennis Hetzschold

Im Vorjahr sprach Sportgeschäftsführer Ralf Becker (53) dieses Thema an. Es folgte eine leidenschaftliche, hochemotionale und in Teilen auch rein vom Sprachgebrauch her unsachliche Diskussion.

Am Ende stand eine ablehnende Haltung zu kickenden Frauen im Dynamo-Trikot. Am Samstag folgt ein neuer Anlauf der sportlichen Führung.

Für Dynamo als Verein ist das fast schon ein Muss. Frauenfußball ist inzwischen auch Teil der Lizenz. Die DFL schreibt dies für alle Erst- und Zweitligisten vor.

Es ist ein sogenanntes B-Kriterium. Erfüllt ein Verein ein B-Kriterium nicht, kann er mit einer "von der DFL GmbH zu bestimmenden Sanktion belegt werden, kann aber weiterhin eine Lizenz erhalten", wie es in der Satzung der DFL steht.

Heißt: Eine Lizenz könnte auch ohne Frauenfußball erteilt werden, aber dann würde es teuer für den Verein werden.