Schafft's "OBM" in die Dynamo-Startelf? Batista Meier sehr leichtfüßig

Dresden - Hat er sich in der Vorbereitung durchgesetzt und in die Stammelf gespielt? Es hat den Anschein. Zur Generalprobe in Auerbach gegen Regensburg spielte Oliver Batista Meier (23) von Beginn an - das wird er dann wohl auch in Köln am Sonntag. Und warum das so sein wird, das zeigte er gegen den Zweitligisten.