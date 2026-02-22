Schreiber hält die Null fest! Dynamo entführt Punkt aus Hannover

Dynamo Dresden kann gegen Hannover 96 die Null halten und nimmt einen Punkt aus Niedersachsen mit.

Von Thomas Nahrendorf, Aliena Rein

Hannover - Dynamo Dresden hat dem nächsten starken Gegner einen Punkt abgeluchst und Hannover 96 im strömendem Regen ein 0:0 abgerungen.

Es ist tatsächlich eine Premiere für die SGD in dieser Saison: Noch kein Spiel mit Beteiligung der Sachsen endete torlos. Doch in Hannover war die Dresdner Offensive abgemeldet, während Dynamos Defensive kompakt gegen Hannover verteidigte, das zuletzt vier Siege in Folge einfahren konnte. In der Nachspielzeit hielt Tim Schreiber dann zum zweiten Mal in dieser Spielzeit die Null fest, als er die beste Chance der 96er über die Latte lenkte. Durch den Punktgewinn zieht die SGD zumindest wieder an Greuther Fürth vorbei auf Platz 17, hat das aber nur dem besseren Torverhältnis zu verdanken. Hannover verliert durch das Unentschieden ein wenig den Anschluss an die Spitzenplätze, hat aber aktuell ganz andere Sorgen: Abwehrchef Boris Tomiak musste möglicherweise schwer verletzt abtransportiert werden. Endstand: Hannover 96 - Dynamo Dresden 0:0 (0:0) TAG24 berichtete im Liveticker, den es hier zum Nachlesen gibt.

15.55 Uhr: Thomas Stamm mit Extra-Lob für Tim Schreiber

Im Gegensatz zu Christian Titz war Thomas Stamm nach der Partie zufrieden. "Der Punkt hier ist Gold wert", sagte der Dynamo-Coach. Tim Schreiber wollte er nicht nur wegen seiner Parade in der 94. Minute hervorheben: Er sei "immer wichtig, auf der Linie wissen wir wie stark er ist und dafür ist er da. Ich fand aber auch, dass er sehr stabil war in der Phase mit Ball. Das ist dann nicht nur die 94. Minute, sondern das ganze Spiel", lobte er seinen Keeper. Aufgrund des knapp getakteten Spielplans gehe es bei der SGD in der kommenden Woche nun "vor allem um Frische, wenn du Sonntag und Freitag spielst. Wir haben wieder viele Momente, wo wir unsauber sind, wo der Gegner sehr einfach an Ballbesitz kommt. Da sauberer werden, klarer werden, und dann regenerieren", fasste Stamm das Programm zusammen.

15.50 Uhr: Christian Titz zeigt sich frustriert von Ergebnis und Schiedsrichter

Christian Titz war nach dem Spiel bedient. Er sei "verärgert, weil wir trotz allem das Spiel hätten gewinnen müssen. Es gab ausreichend Möglichkeiten, ein Tor zu erzielen, aber das ist uns heute leider nicht gelungen. Deshalb ärgerlich, dass wir hier nur mit einem Punkt nach Hause gehen", sagte der Hannoveraner Coach. Besonders frustriert war er über die Szene, als Yokota nach einem Trikotzupfer keinen Elfmeter zugesprochen bekam. "Der Schiedsrichter hat's gesehen, ihm hat's nicht ausgereicht, aber dafür gibt es ja einen VAR", schimpfte Titz: "Und dann reden wir von einem Platzverweis und Elfmeter, denn es wäre die zweite Gelbe Karte gewesen. Sowas passiert uns Woche für Woche, aber nie für uns." Ein kleines Update zu Tomiak konnte er auch schon geben: Die Schulter sei ausgekugelt gewesen, nun müsse festgestellt werden, ob noch mehr verletzt sei.

Hannover 96 und Dynamo Dresden trennen sich torlos

Abpfiff: Das war's, Dynamo Dresden ringt Hannover 96 tatsächlich ein 0:0 ab und nimmt einen Punkt aus Niedersachsen mit!

90.+12: Wieder tritt Faber den Freistoß, Daferner bekommt aber keinen Druck hinter die Kugel, der Ball stellt keine Hürde für Noll dar.

90.+12: Yokota hält Wagner fest, es gibt noch einmal Freistoß für die SGD. Dieses Mal sind es rund 40 Meter bis zum Tor.

90.+9: Faber bringt den Ball zentral nach vorn, doch niemand kann den Freistoß verwerten. Der Lucky Punch der SGD bleibt vorerst weiter aus.

90.+8: Thordarson holt sich für ein Foul an Bobzien noch eine Gelbe Karte ab. Es gibt Freistoß aus rund 30 Metern für die SGD.

90.+6: Auf den Siegtreffer drängt hier nur Hannover. Ein Pass für Weißhaupt gerät aber zu lang, sodass Schreiber den Ball an der Strafraumgrenze unter sich begraben kann.

90.+4: Wieder Tim Schreiber! Der Dresdner Schlussmann hält seine Mannschaft im Spiel. Yokota flankt von der Grundlinie auf Thordarson, der aus kürzester Distanz aufs Tor köpft. Schreiber reagiert blitzschnell und verhindert den Einschlag.

90. Minute: Satte zwölf Minuten gibt es obendrauf. Das ist dann doch sehr viel, auch wenn natürlich viel Zeit für die Behandlung von Tomiak draufgegangen ist.

89. Minute: Der Spielfluss ist permanent unterbrochen. Jetzt liegt Thomas Keller, der auf dem Boden gelandet ist, nachdem Källman sich im Luftduell zurückgezogen hat, und bekommt einen Eisbeutel auf die Hüfte.

87. Minute: Beide Trainer nutzen ihr letztes Wechselfenster, bei Dynamo Dresden kommt Christoph Daferner für Vincent Vermeij. Titz holt Noel Aseko vom Feld und bringt Stefan Thordarson.

86. Minute: Nächste Behandlungspause, Bobzien hält sich den Knöchel. Es geht jedoch schnell weiter für den Dresdner Winter-Neuzugang.

84. Minute: Aseko kann sich auf der rechten Seite nicht richtig entscheiden, ob er abschließen oder querlegen will. Seinen flachen Versuch kann Schreiber leicht festhalten.

83. Minute: Seit der Verletzungsunterbrechung findet das Spiel wieder überwiegend im Mittelfeld statt. Bei keinem Team sieht es wirklich danach aus, als wäre hier noch der Siegtreffer drin, auch wenn natürlich noch eine Weile zu spielen ist.

80. Minute: Außerdem nutzte Christian Titz die lange Pause, um Elias Saad herunterzunehmen, für den Offensivmann kommt Noah Weißhaupt.

79. Minute: Schnell ist klar, es geht nicht weiter für Boris Tomiak. Nach einer langen Behandlungspause muss der Hannoveraner Abwehrchef auf einer Trage vom Feld gebracht werden, ist das bitter. Er wird ersetzt durch Hendry Blank.

Boris Tomiak liegt mit großen Schmerzen am Boden. © David Inderlied/dpa

74. Minute: Nach einer Flanke von Faber kommen weder Vermeij noch Bobzien richtig an den Ball. In den Luftzweikampf von Tomiak und Vermeij springt auch noch Noll hinein, das Getümmel endet mit einem vor Schmerzen schreiend am Boden liegenden Tomiak. Er hält sich die Schulter, das sieht nicht gut aus.

73. Minute: Nächster Doppelwechsel bei der SGD. Kapitän Niklas Hauptmann verlässt den Platz für Luca Herrmann, Jakob Lemmer kommt für Jason Ceka. Die Kapitänsbinde übernimmt zunächst einmal Vincent Vermeij.

72. Minute: Weil Schreiber bei der fälligen Ecke behindert wird, wird die Szene schnell abgepfiffen.

71. Minute: Tim Schreiber hält die Null fest! Die SGD bekommt einen Hannoveraner Angriff nicht geklärt, plötzlich tankt sich Tomiak durch den Sechzehner und taucht direkt vor dem Dynamo-Keeper auf. Den Abschluss aus kurzer Distanz lenkt Schreiber über den Querbalken.

Tim Schreiber rettet Dynamo Dresden vor dem Rückstand. © David Inderlied/dpa

69. Minute: Jetzt wechselt auch Christian Titz zum ersten Mal und nimmt mit Virgil Ghita ebenfalls einen vorbelasteten Spieler vom Platz. Für den Verteidiger kommt Maik Nawrocki ins Spiel.

66. Minute: Oudenne und Saad waren eigentlich auf der linken Seite tief in die Dynamo-Hälfte eingedrungen, doch die SGD verteidigt kompakt und drängt Hannover erfolgreich zurück.

64. Minute: Die ersten Wechsel der Partie gehören Thomas Stamm. Der SGD-Coach nimmt seine beiden mit Gelb vorbelasteten Außenverteidiger runter, bringt Konrad Faber für Jonas Sterner und Sascha Risch für Alexander Rossipal.

63. Minute: Gute Gelegenheit für die Hausherren! Saad tanzt im Strafraum mehrere Dynamos aus und schließt aus spitzem Winkel ab, Schreiber lässt den Ball zur Seite abprallen.

61. Minute: Christian Titz hat eben übrigens noch die Gelbe Karte gesehen, weil er sich zu sehr über den ausbleibenden Elfmeterpfiff geärgert hat.

60. Minute: Natürlich wird auch die Ecke wieder aus dem Strafraum geköpft. Dieses Mal ist der Ball aber noch heiß, Tomiak kommt zum Kopfball, den Schreiber aber aus der Luft pflückt.

59. Minute: Die Standards wirken nach wie vor nicht. Einen 96-Freistoß aus dem Halbfeld köpft Amoako weg, der anschließende Abschluss von Saad wird zur Ecke geblockt. Mal sehen, was die einbringt.

58. Minute: Das Stadion tobt! Yokota bleibt nach einem Zupfer von Alexander Rossipal im Dynamo-Strafraum liegen und will natürlich den Elfmeter. Petersen winkt ab und kassiert dafür ein gellendes Pfeifkonzert.

55. Minute: Ceka läuft Okon hoch an, doch der Hannoveraner behält die Kontrolle über das Leder. Jetzt lassen die Gastgeber die Kugel durch die eigenen Reihen kreisen.

53. Minute: Das Spiel läuft wieder, Hannover kann einen Abschluss von Sterner klären. Dann setzen sich die Hausherren auf der linken Seite durch, doch Saad jagt den Ball beinahe aus dem Stadion anstatt aufs Tor von Schreiber.

50. Minute: Jetzt ist die Partie erst einmal unterbrochen, denn Martin Petersen hat Probleme mit seinem Headset. Der Schiedsrichter marschiert nach draußen und wird neu verkabelt.

46. Minute: Hannover beginnt direkt mit Zug nach vorn, doch die SGD kann im eigenen Strafraum klären. Sterner will Hauptmann mit dem langen Ball schicken, doch sein Zuspiel gerät zu lang.

Die zweite Halbzeit zwischen Dynamo Dresden und Hannover 96 läuft

46. Minute: Weiter geht's! Beide Teams kommen ohne Veränderung aus der Kabine.

Halbzeit: Bisher sehen wir hier eine Partie, die sehr arm an Highlights ist. Dynamo kam besser in die Partie, kurz vor dem Pausenpfiff drehte Hannover 96 mehr auf, doch gefährliche Torraumszenen oder gar Tore sind bisher noch Mangelware, ganz im Gegensatz zum Hinspiel, als es zur Pause schon 2:2 stand. Um hier die Punkte mitzunehmen, müssen beide Teams eine Schippe drauflegen.

Keine Tore zur Pause zwischen Dynamo Dresden und Hannover 96. © David Inderlied/dpa

Torlos geht es zwischen Dynamo Dresden und Hannover 96 in die Pause

Halbzeit: Dann ist Pause, mit einem 0:0 geht es in die Kabine!

45.+1: Nochmal Ecke für Hannover, das Dynamo jetzt doch ein wenig in die eigene Hälfte einschnürt. Die führt Neubauer kurz aus zu Aseko, dessen Flanke köpft Källman daneben.

45. Minute: Zwei Minuten Nachspielzeit gibt es obendrauf.

43. Minute: Müller klärt zur Ecke, doch die bringt Hannover erneut nichts ein. Gefahr nach Standards gibt es hier heute noch gar nicht, die fehlt auf beiden Seiten.

41. Minute: Hauptmann verliert den Ball im Mittelfeld gegen Aseko und hält den Hannoveraner dann prompt fest, um den Konter zu verhindern. Dafür gibt es Gelb für den Dynamo-Kapitän.

39. Minute: Den fälligen Freistoß von Neubauer kann Dynamo aus dem Strafraum köpfen, trotzdem bleibt der Ball heiß. Nach einer Spielverlagerung auf die linke Seite landet die Kugel bei Tomiak, der von der Strafraumgrenze abschließt. Schreiber wäre zur Stelle gewesen, muss aber nicht eingreifen, weil Amoako vor ihm klärt.

38. Minute: Es wird rabiater in Hannover. Alexander Rossipal ist der nächste, der verwarnt wird, er hatte Yokota an der Seitenlinie gelegt.

36. Minute: Einen weit getretenen Freistoß von Rossipal klärt Ghita ins Aus. Dynamo damit zwar weiter im Ballbesitz, lässt die Kugel aber weiter hinten in den eigenen Reihen kreisen und entwickelt wenig Zug nach vorn.

34. Minute: Virgil Ghita ist der nächste Spieler, der Gelb sieht, er war hart Ben Bobzien eingestiegen. Doch der Hannoveraner beschwert sich lautstark, war nämlich zuerst am Ball gewesen. Trotzdem hat die Gelbe Karte Bestand und damit auch Konsequenzen: Es ist Ghitas fünfte Verwarnung, er verpasst das nächste Spiel.

32. Minute: Nach einem Foul an Ceka gibt es Freistoß für die Gäste. Doch Noll pflückt die Freistoß-Flanke von Rossipal runter, bevor ein Dynamo-Spieler die Kugel erreichen kann.

30. Minute: Neubauer bringt den Eckball in die Dynamo-Box, gefährlich wird es aber auch hier nicht. Die SGD kann sicher klären.

29. Minute: Kuriose Ecke für Hannover. Rossipal war sich hundertprozentig sicher, dass Yokota zuletzt den Ball berührt hat und versucht daher gar nicht erst, den ins Toraus kullernden Ball zu erreichen. Als es Eckball anstatt Abstoß gibt, ist der Dynamo-Verteidiger fassungslos.

27. Minute: Eine Ecke von Rossipal findet keinen Abnehmer, auch der zweite Versuch einer Flanke von Bobzien führt nicht zu einem Angriff der SGD. Torgefahr strahlt Dynamo bisher noch nicht aus.

25. Minute: Amoako und Sterner wollen sich nach einem Einwurf tief in der Hannoveraner Hälfte gegen drei Hausherren durchsetzen, haben aber das Nachsehen. Ein Konter gelingt 96 aber nicht, Dynamo steht hinten bisher weitgehend sicher.

22. Minute: Oudenne marschiert durch die Hälfte der Dynamos, legt den Ball dann links aber viel zu weit vor.

20. Minute: Jonas Sterner sieht die erste Gelbe Karte der Partie, weil er rabiat gegen Elias Saad zu Werke gegangen ist. Die Sohle ging gegen den Knöchel, das tat weh und zieht erst einmal eine Behandlungspause nach sich.

18. Minute: Jetzt kommt auch Dynamo zum Abschluss, aber Amoako platziert seinen Schuss genau in die Arme von 96-Keeper Noll.

16. Minute: Zum ersten Mal wird Hannover gefährlicher! Neubauer sieht Aseko im Zentrum, der spitzelt den Ball nach vorne zu Yokota. Der Japaner kommt einen Tick zu spät, weshalb Schreiber zuerst da ist und den Ball um den Pfosten lenken kann.

12. Minute: Nach einem Foul an Vermeij gibt es Freistoß für die SGD nahe der Mittellinie. Weil Dynamo danach aber ein Offensivfoul begeht, verpufft die Gelegenheit.

10. Minute: Torraumszenen sind bisher Mangelware, die Teams tasten sich eher im Mittelfeld ab. Wenn es doch mal nach vorne geht, dann eher aufseiten der Dresdner.

7. Minute: Die SGD spielt heute übrigens mit Trauerflor. Angekündigt hatte Dynamo das nicht, doch das schwarze Band um die Oberarme der Dresdner dürfte dem Anfang der Woche verstorbenen Wolfgang Pfeifer gewidmet sein.

5. Minute: Dynamo übernimmt hier direkt die Kontrolle über das Spiel, viel geht über Sterners rechte Seite. Guter Start der Gäste, Hannover beginnt eher abwartend.

Das Spiel läuft! © David Inderlied/dpa

3. Minute: Kurze Unterbrechung, weil Yokota vor Schmerzen am Boden liegt. Er hatte eine Flanke von Sterner ausgerechnet in den Schritt bekommen und muss erstmal durchatmen.

1. Minute: Sterner holt direkt eine Ecke heraus. Daraus kann die SGD aber noch kein Kapital schlagen.

Das Spiel zwischen Dynamo Dresden und Hannover 96 läuft

Anpfiff: Das Spiel läuft! Petersen gibt den Ball frei, Dynamo stößt an.

13.26 Uhr: Die Hannover-Hymne "Alte Liebe" schallt durchs Stadion, trotz des strömenden Regens ist die Stimmung bestens.

13.20 Uhr: Thomas Stamm will, dass sein Team auf sich selbst schaut

Thomas Stamm forderte sein Team bei Sky auf, sich vor allem auf sich selbst zu fokussieren. "Ich glaube, wir müssen es mutig angehen, aber auch ein Stück weit auf uns schauen, gerade wenn man letzte und vorletzte Woche nimmt", sagte der Dynamo-Coach. "In der ersten Halbzeit sind wir sehr dominant aufgetreten, in der zweiten dann aber nicht mehr. Auch gegen Hannover wird es das brauchen, denn wenn du gar keine Ballbesitzphasen mehr hast wie letzte Woche gegen Elversberg in der 2. Halbzeit, dann wird's richtig schwierig, weil sie aus dem Positionsspiel heraus zu gut sind." Auf seinen derzeitigen Goalgetter Alexander Rossipal angesprochen, betonte Stamm lächelnd: "Er darf jede Woche treffen, habe ich Thomas Keller aber auch gesagt."

13.15 Uhr: Fußball-Prominenz zu Gast in Hannover

Unter den Zuschauern befindet sich auch eine Menge Fußball-Prominenz. So ist unter anderem DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig zu Gast, er verfolgt das Spiel zusammen mit Schiri-Boss Knut Kircher und Ex-Schiedsrichter Felix Brych. Auch Friedhelm Funkel hat sich der Gruppe angeschlossen.

Ex-Trainer Friedhelm Funkel (v.l.), Ex-Schiri Felix Brych, DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig und Schiri-Boss Knut Kircher sind zu Gast in Hannover. © TAG24/Thomas Nahrendorf

13.05 Uhr: 4400 Dynamo-Fans unterstützen ihr Team auswärts

Ganz ausverkauft ist die Heinz-von-Heiden-Arena nicht, trotzdem werden gleich 45.000 Zuschauer auf den Rängen in Hannover Platz nehmen. Allein 4400 davon halten es mit den Gästen, sind aus Dresden angereist und füllen den Auswärtsblock komplett.

Der Auswärtsblock ist bereits gut gefüllt. © TAG24/Thomas Nahrendorf

12.45 Uhr: Schönes Fußballwetter sieht anders aus

In Hannover herrscht nicht gerade bestes Fußballwetter. Zwar klettert das Thermometer nach den frostigen letzten Wochen sogar in den zweistelligen Bereich, dafür regnet es allerdings in Strömen. Zuschauer wie Mitarbeiter schützen sich mit Capes vor dem Regen, die Spieler auf dem Platz hingegen dürfte gleich eine matschige Partie erwarten.

Strömender Regen über der Heinz-von-Heiden-Arena. © TAG24/Thomas Nahrendorf

Zumindest die Zuschauerränge in Hannover sind überdacht, auf dem Platz wird es gleich nass. © TAG24/Thomas Nahrendorf

12.35 Uhr: Auch Hannover wechselt nicht

Auch Hannover 96 hat keine Veränderungen in der Aufstellung im Vergleich zum Auswärtssieg bei Hertha BSC zu verzeichnen. Im Gegensatz zur SGD kann Christian Titz sich aber auf den Grundsatz "Never Change a Winning Team" berufen - der Coach hat nach vier Siegen in Folge wenig Grund, seine Elf durchzutauschen.