Schwitzen für den Erfolg! Dynamo-Kicker trotzen der Affenhitze

Dresden - Keine Gnade bei dieser Affenhitze! Dynamo -Trainer Thomas Stamm zog am heutigen Dienstagnachmittag bei 36 Grad im Trainingszentrum sein Programm gnadenlos durch. Seine Jungs bekamen kein Hitzefrei. Erst nach 1.40 Stunde durften sie in die Eistonne oder wahlweise unter die kalte Dusche.

Da hilft nur Wasser! Die heißen Temperaturen jenseits der 30 Grad brachten David Kubatta (20) mächtig ins Schwitzen. © Dennis Hetzschold

Gesund ist das für Ungeübte sicher nicht, in dieser Hitze Sport zu treiben. Da kann der Kreislauf aber ganz schnell den Berg runtergehen.

Aber selbst Profisportler haben daran zu knabbern - was nicht nur an der Wärme aufsaugenden schwarzen Kleidung lag. Was hilft eigentlich gegen dieses Wetter?

"Nicht viel", sagte ein völlig durchgeschwitzter Christoph Daferner nach der heißen Einheit. "Viel trinken, immer wieder trinken und dann ab und an mal den Kopf in einen Wassereimer tauchen. In den Kübeln war Eis drin", lachte er. Diese standen neben dem Rasen und waren ein oft anvisierter Punkt im Training.

Das Problem für die Dynamos: Auch am Mittwoch, Donnerstag und Freitag sollen es ähnliche Temperaturen werden. Aber da müssen sie durch, die Jungs.

Am Sonntag zum DFB-Pokalspiel daheim gegen Düsseldorf sind um die 20 Grad vorhergesagt, zudem ist das Spiel erst 18 Uhr.