Ultras wollen Fanshop zu 100 Prozent zurück: Dynamo sieht zu großes Risiko!

Dresden - Viele wussten nicht, was hinter dem Banner im K-Block am Sonntag beim Spiel gegen Essen steckte. Das halb verdeckte Dynamo -Logo mit einem Tortendiagramm verschiedener Firmen, darunter der Spruch "Das Geld ist nicht weg, es ist nur woanders." Es geht um den Fanshop.

Dass eine komplette Übernahme in die Hose gehen kann, zeigt Bundesligist St. Pauli . Die Hamburger hatten das Dresdner Model, haben sich vor drei Jahren entschieden, alles zu übernehmen, und machten einen Millionen-Verlust - und gehen nun zurück zum alten Weg.

Nach Mitgliederbeschluss wurden im Juni 2023 bereits 50 Prozent der Anteile am Fanshop zurückgekauft. Die Ultras wollen alles, das haben sie gegen Essen zum Ausdruck gebracht. Das wird wohl auch Thema zur Mitgliederversammlung am 16. November werden.

Jetzt ist das Merchandising in den vergangenen Jahren im Fußball ein Millionengeschäft geworden, auch für Dynamo. Die GmbH hat sich Jahr für Jahr entwickelt und immer größere Umsätze generiert.

Die Ultras wollen, dass der Verein auch die zweiten 50 Prozent kauft, alles wieder in eigener Hand ist. Aber will das auch die SGD?

Die SG Dynamo Dresden Merchandising GmbH gehört zu 50 Prozent der egocentric Holding GmbH. © imago/Steffen Kuttner

Vorgesehen ist Stand heute, dass 2025 die zweiten 50 Prozent erworben werden, doch der Verein hat unterschiedliche Konzepte ausgearbeitet - unter anderem 2028 den Rest komplett zurückzuholen. Die Gründe sind finanzieller Natur.

Während die Ultras der Meinung sind, auch mal Geld zu verlieren, dafür aber dafür Identität und Vertrauen zu gewinnen, so schreiben sie es in ihrem "Zentralorgan", kann sich das der Verein nicht leisten. Zwar würde der Umsatz wieder komplett in den Verein fließen, die Unkosten (Einkauf, Lager, Personal, Infrastruktur, Lieferketten) aber auch.

Diese wurden bisher über den zweiten Anteilseigner, die egocentric Holding GmbH, abgedeckt. Dazu käme der Kaufpreis. Der Verein müsste ganz von vorn anfangen, alles neu aufbauen.

Zu viel Risiko für die Verantwortlichen, die dafür auch haften würden. Zwar sehen die Zahlen rosig aus, aber nur für den Moment. Ohne Corona-Hilfen wäre die SGD aus der Saison 2023/2024 mit einem Minus von 2,3 Millionen Euro herausgegangen.