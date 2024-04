Mentaler Faktor? Drljaca brennt bei Dynamo auf die Rückkehr!

Dresden - Es ging am Mittwoch wieder etwas lauter zu, auf dem Trainingsplatz von Dynamo Dresden . Aus einem der zwei Tore im abschließenden Trainingsspiel machte sich Stefan Drljaca (24) lautstark bemerkbar.

"Erst, wenn er wirklich in der Lage ist, 100 Prozent zu geben, müssen wir uns Gedanken darüber machen, inwiefern er eine Option sein kann."

"Er war jetzt das erste Mal mit der Mannschaft teilweise auf dem Platz. Ob er bereits wieder lange Bälle von hinten rausschlagen kann, das ist noch eine Thematik. Denn das ist die Maximalbelastung. Ansonsten hat er es gut hinbekommen", so der 49-Jährige.

"Es fühlt sich toll an. Für jeden verletzten Spieler ist diese Leidenszeit nicht einfach. Vor allem, wenn es wieder Richtung Platz geht. Die letzten Einheiten, wenn man individuell trainiert, brennt man immer mehr, um zusammen mit den Jungs auf dem Platz zu stehen", gibt Drljaca zu.

Ersatzmann Kevin Broll (28, r.) trägt keine Schuld an der Misere. Gibt auch Kollege Stefan Drljaca (24, l.) zu. © Lutz Hentschel

"Wir haben eine Woche, in der wir viel gewinnen können. Samstag müssen wir den ersten Schritt machen. Wir können das alles nicht vergessen machen, aber beiseitelegen und uns mit Erfolgserlebnissen belohnen. Für die Arbeit, die wir trotzdem an den Tag legen."



Im Jahr 2023 lief es mit ihm deutlich besser. In 20 Ligaspielen holte die SGD 43 Punkte, kassierte nur 17 Gegentore. Ohne ihn gab's in 13 Partien in 2024 nur zwölf Zähler und bereits 18 Gegentore.

Trotzdem muss man festhalten, dass Ersatzmann Kevin Broll nur an den wenigsten hätte etwas ändern können! "Er ist die ärmste Sau", nimmt Drljaca seinen Kollegen in Schutz - aus gutem Grund: "Ich hatte das Gleiche im letzten Jahr in der Hinrunde, wo auch jeder Schuss drin war."

Im Endspurt könnte der 24-Jährige doch wieder ins Tor rutschen. Anfang will "nichts ausschließen",

Drljaca ist es "einfach wichtig, jeden Tag wieder bei der Mannschaft zu sein, die Jungs zu pushen und vielleicht den letzten Prozentpunkt rauszukitzeln. Ob es am Ende auf dem Platz, auf der Bank oder Tribüne ist, sei dahingestellt".