Straßenschild von Dynamo-Legende kurz nach Einweihung verschwunden!

Görlitz - Große Aufregung in der Fußball-Szene! Mit viel Tamtam wurde erst am Sonntag der Dixie-Dörner-Weg in Görlitz eingeweiht. Mit einem Gedenkturnier im "Stadion der Freundschaft", an dem sogar mehrere Ex-Nationalspieler teilnahmen. Doch nun war das Straßenschild plötzlich wieder verschwunden.