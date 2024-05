Dynamo-Favorit ein "super Trainer": Wiedersehen mit Kammerknecht in Dresden?

Dresden - Thomas Stamm (41) ist nach Informationen von TAG24 und von sächsische.de mittlerweile der Favorit auf die Nachfolge von Markus Anfang (49) auf dem Trainerstuhl der SG Dynamo . Der 41-Jährige soll sogar schon in Dresden gewesen sein. Claudio Kammerknecht (24) hätte nichts dagegen, beide haben bei der Zweiten des SC Freiburg bereits zusammengearbeitet.

Claudio Kammerknecht (24, M.) zusammen mit Thomas Stamm (41, l.). Das Foto stammt aus dem November 2021, als beide bei der U23 des SC Freiburg aktiv waren. © imago/Beautiful Sports

Erst bei den A-Junioren der Breisgauer und dann auch bei der Zweiten. Die stieg 2021 in die 3. Liga auf, zu dem Zeitpunkt übernahm Stamm den Trainerposten dort.

Ein Jahr hat "Kammer" da unter ihm gespielt, bevor er 2022 nach Dresden wechselte. Nun könnte die Zusammenarbeit fortgesetzt werden.

"In meinen Augen ist er ein super Trainer", sagt Kammerknecht auf die Personalie angesprochen. "Seine Mannschaften haben immer performt in der Liga und auch jetzt. Er hat ein komplett neues Team bekommen. Die Hinrunde lief halt gar nicht, in der Rückrunde hat er es auch wieder gut hinbekommen mit denen."

"Das ist ein Top-Trainer, der die Spieler wirklich sehr gut entwickelt, das ist meine Meinung", schwärmt er.

Kammerknecht selbst hat noch bis 2026 Vertrag. Sein Name wird auch ab und an genannt, wenn es um mögliche Abgänge geht. Für ihn müsste allerdings eine Ablöse gezahlt werden. Ein Fakt, der ihn wenig kümmert und den er fast schon ausschließt.