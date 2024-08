Dynamo-Coach Stamm: "Bin nicht hergekommen, um ein weiteres Jahr 3. Liga zu spielen!"

Dresden - Was haben die Gräfin Cosel und Dynamo Dresden gemeinsam? Sie saßen beziehungsweise sitzen fest. Die Gräfin 48 Jahre auf Burg Stolpen, die SGD seit zwei Jahren in der 3. Liga .

Dynamos Trainer Thomas Stamm (41) machte klar, dass er nicht für ein weiteres Jahr 3. Liga nach Dresden gekommen ist. © Steffen Manig

Wie es Trainer Thomas Stamm schaffen will, da rauszukommen, darüber plauderte der 41-Jährige in einer lockeren und fröhlichen Runde am Dienstagabend beim Live-Podcast Schwarz-Gelb auf dem Motorschiff "Gräfin Cosel" auf der Elbe.

Stamm über seine und die Ambitionen der Mannschaft: "Ich bin nicht hergekommen, die Spieler sind nicht hergekommen, um dann noch ein weiteres Jahr in der 3. Liga zu spielen. Und das ist auch nicht der Anspruch, den der Verein hat."

Stamm über den Vorbereitungsstand des Teams: "Wir sind inhaltlich noch nicht da, wo wir hinwollen, aber so weit, dass wir am Sonntag in Köln drei Punkte holen können."

Stamm über weitere Neuzugänge: "Wir halten die Augen und Ohren offen - vor allem für die Flügel. Die Bundesliga fängt erst sehr spät an, da sind sicher [ein] paar gute Jungs dabei, die jetzt noch im Kader gebraucht werden, zum Beispiel auch in Freiburg. Aber auch in der 2. Liga oder in der Regionalliga. Es ist nicht entscheidend, dass es diese Woche passiert, sondern entscheidend ist, dass es passt. Wir werden heute oder morgen nichts verkünden, diese Woche auch nicht. Das ist so."