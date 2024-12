Trainerlegende Franke wird heute 80! "Für ihn bist du durchs Feuer gegangen"

Dresden/Chemnitz - Er ist noch immer der Dynamo-Trainer mit der längsten Amtszeit nach der Wende und nach 1990 der einzige Coach, der länger als vier Jahre blieb. Er ist der Trainer, gegen dessen Entlassung sogar die SGD-Fans protestierten. Am heutigen Freitag feiert Christoph Franke seinen 80. Geburtstag. Alle Gute, lieber Christoph!

Dazwischen baute sich der Jubilar bei Dynamo ein Denkmal. 2001 begann er, stieg erst in die Regionalliga auf, dann sofort weiter in die 2. Bundesliga. Ein Jahr später schaffte er den Klassenerhalt.

Er stieg kurze Zeit später mit der Mannschaft aus der 2. Bundesliga ab, schaffte jedoch 1999 den Wiederaufstieg. 2008 kehrte er noch einmal kurz zurück, um die Himmelblauen in die Regionalliga zu führen.

Viele Trainer gibt es nicht, die Spuren in ganz Sachsen hinterlassen haben. Gerd Schädlich (†69) etwa oder Eduard Geyer (80). Und natürlich Franke.

Der Elefantenzähmer: Für eine Gemeinschaftsaktion von Dynamo und Dresdner Zoo stieg Christoph Franke auf diesen Dickhäuter. © Lutz Hentschel

In der Saison 2005/2006 überstand er trotz wiederholter Misserfolge ein Ultimatum. Massive Fanproteste gegen seine Entlassung, die in ihren Ausmaßen bisher in Deutschland einmalig waren, sicherten Franke den Arbeitsplatz.

Nach zwölf Spielen ohne Sieg wurde er am 15. Dezember 2005 dann aber doch von seinem Amt entbunden. Auch 19 Jahre danach ist der gebürtige Mülsener ein gern gesehener Gast bei Dynamo.

Einer, der unter ihm beim CFC und bei Dynamo in der 2. Liga spielte, ist Karsten Oswald (49), heute Trainer des Regionalligisten VFC Plauen.

"Ich hatte in meiner Laufbahn viele gute Trainer, Hermann Gerland oder Ede Geyer zum Beispiel. Aber Christoph war für mich der prägendste", sagt der 49-Jährige.