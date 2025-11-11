Überraschende Interimslösung bei Dynamo: Er rückt in die Geschäftsführung auf

Dresden - Am Ende eines turbulenten Wochenendes mit dem Aus von Sport-Geschäftsführer Thomas Brendel (49) blieb nur noch einer übrig. Stephan Zimmermann (38) kann aber den Laden bei Dynamo Dresden nicht alleine schmeißen, deswegen wird dem Finanzboss ein Interims-Geschäftsführer zur Seite gestellt. Und der überrascht ein wenig.

Dr. Jürg Kasper (56), der am Samstag aus dem Aufsichtsrat ausscheidet, rückt in die Geschäftsführung auf. © Dynamo Dresden/Dennis Hetzschold

Dr. Jürg Kasper (56) wird in den nächsten Monaten - so lange wird es wohl dauern, bis mindestens eine der vakanten Positionen in der Geschäftsführung neu besetzt ist - die Geschicke des Vereins mit leiten.



"Wir danken Dr. Jürg Kasper für seine Bereitschaft, weitere Verantwortung für unseren Verein zu übernehmen, um gemeinsam diese Phase des Übergangs zu meistern. Mit seiner über zehnjährigen Erfahrung im Aufsichtsrat des Vereins hat er das nötige Wissen über wichtige Themen des Tagesgeschäfts sowie die anstehenden strategischen Aufgaben. Nach der Mitgliederversammlung wird sich das neugewählte Gremium schnellstmöglich der zukünftigen Struktur und Nachbesetzung der vakanten Geschäftsführer-Stellen annehmen", sagt Jens Heinig, Aufsichtsratsvorsitzender der SGD.

Der Rechtsanwalt aus Erfurt scheint zumindest auf den ersten Blick aufgrund seines Berufsbildes nicht der geeignete Kandidat zu sein, auf den zweiten aber schon.

Denn Kasper sitzt bereits seit 2014 im Aufsichtsrat der SGD, beschäftigt sich also seit elf Jahren mit den Geschicken des Vereins und kennt alle Zahlen. Außerdem besteht kein Interessenskonflikt, weil der 56-Jährige sich am Samstag auf der ordentlichen Mitgliederversammlung nicht zur Wiederwahl stellt.