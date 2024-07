Das hält Dynamo-Berater Kirsten von Stamm und Brendel

Kirsten: "Man muss natürlich sehen, wie sie sich beim Training einfügen. Ich habe drei Einheiten gesehen, da kann man noch nicht so viel sagen. Aber es ist eine hohe Intensität drin. Alle sind mit Eifer dabei. Allerdings wäre es auch schlimm, wenn es nicht so wäre (lacht)."

TAG24: Und bei der Besetzung der Position des Sportgeschäftsführers?

Kirsten: "Da war ich in der engeren Entscheidung vom Aufsichtsrat mit eingebunden. Wir hatten sicherlich vier, fünf sehr gute Leute und haben uns am Ende für einen entschieden, der in unseren Augen auch am besten zu uns passt."

TAG24: Wie würden Sie die Zusammenarbeit mit ihm beschreiben?

Kirsten: "So richtig kennengelernt haben wir uns erst hier im Trainingslager. Er ist ein sehr angenehmer Mensch, mit hohem Fußballverstand – das ist das Wichtigste. Noch wichtiger ist, dass er zu uns, zur Mannschaft und zum Verein passt. Dass wir da eine Einheit bilden. Dass man ein Team hat, was intern zu 100 Prozent funktioniert, und auch nach außen Sicherheit und Kompaktheit ausstrahlt, die wir für unseren Verein brauchen."

TAG24: Sie wollten nicht?

Kirsten: "Nein!"

TAG24: Wie kann man Ihr derzeitiges Tätigkeitsfeld beschreiben?

Kirsten: "Das ist nichts anderes als im letzten Jahr auch – mit Ausnahme der sechs Wochen, in denen ich mit Heiko Scholz Trainer war. Wir tauschen uns sehr oft aus, unterhalten uns über Spieler. Über alles, was die Mannschaft angeht, bin ich ebenfalls im engen Austausch mit Thomas Brendel und Thomas Stamm. Mit Ralf Becker war es genauso. Gleichzeit nehme ich aber auch selbstständig Sponsorentermine wahr."