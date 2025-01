Verträge und Leihen laufen aus! Wen will Dynamo behalten?

Dresden - Und dann hebt er ab ... Am Montagvormittag startet der Dynamo -Flieger vom BER aus nach Antalya und bringt die Schwarz-Gelben in den Süden.

Christoph Daferner (26), Robin Meißner (25) und Stefan Kutschke (36, v.l.) sind drei Dynamo-Profis, deren Zukunft bei der SGD über den Sommer hinaus noch offen ist. © Lutz Hentschel

Mit an Bord ist Sport-Geschäftsführer Thomas Brendel. Für ihn ist es das erste Wintercamp mit Dresden. Die vergangenen beiden an der türkischen Riviera kennt er nur vom Hörensagen.

Vor zwei Jahren war es der Geist von Belek, der Dynamo famos durch die Rückrunde trug und am Ende nur knapp scheitern ließ. Im Vorjahr war es wohl eher die Geisterstunde von Belek.

Irgendwas muss in den ersten Tagen des Jahres 2024 schiefgelaufen sein, denn der Einbruch in der Rückrunde begann im Nachhinein gesehen schon dort. "Ich war nicht dabei, deshalb kann und werde ich mir darüber auch kein Urteil erlauben", sagt der Sportchef, der seit Juni des Vorjahres in Amt und Würden ist.

Brendel will zudem nicht zurückschauen, sondern nach vorn. Und genau deshalb kommt er mit. Auch wenn die SG Dynamo keine Laufzeiten von Arbeitspapieren mehr bekannt gibt, in den Reihen der Schwarz-Gelben stehen einige Spieler, deren Verträge im Sommer auslaufen.