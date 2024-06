Was schaut sich Dynamo-Coach Stamm von der EM ab?

Dresden - Ein fußballerisches Großereignis ist auch immer ein Indiz dafür, was im internationalen Bereich gerade "in" ist. Bei der laufenden Europameisterschaft sind Weitschuss-Tore wieder in Mode gekommen. Egal ob Emre Can (30), Xherdan Shaqiri (32), die beiden Türken Arda Güler (19) und Mert Müldür (25) oder der Tscheche Lukas Provod (27) - alle trafen von außerhalb des Sechzehners. Was kann sich Dynamo Dresden davon abschauen?