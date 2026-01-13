Wechsel fix! Bethke ist ein Dynamo und soll "Konkurrenzkampf anheizen"
Dresden/Cottbus - Der Wechsel von Elias Bethke zu Dynamo Dresden ist vollzogen. Der 22-Jährige hat den Medizin-Check und damit die letzte Hürde bestanden.
Inzwischen haben Energie Cottbus und Dynamo Dresden den Transfer bestätigt.
Der Zweitligist zahlt eine Ablöse für den notenbesten Spieler der Vorsaison in der 3. Liga, der in Cottbus Vertrag bis Sommer 2027 besaß. Über die konkrete Summe wurde "Stillschweigen" vereinbart.
SGD-Sportchef Sören Gonther (39) erklärt: "Elias steht im Notizblock einiger Bundesligisten. Seine besondere Stärke im Eins gegen Eins und die sehr gute Strafraumbeherrschung zeichnen ihn aus und werden unseren Konkurrenzkampf im Tor, ähnlich wie auf anderen Positionen, deutlich anheizen. Perspektivisch trauen wir ihm noch große Sprünge in seiner Entwicklung zu."
Dynamos fünfter Winterzugang spricht von einer "reizvollen Aufgabe" in Dresden - unabhängig der "aktuellen sportlichen Situation".
Bereits am Nachmittag wird Bethke ab 15 Uhr beim diesmal nicht-öffentlichen Training dabei sein.
Elias Bethke verlässt Energie Cottbus nach neuneinhalb Jahren und duelliert sich jetzt mit Tim Schreiber
In Cottbus endet für den gebürtigen Nauener, der einst die Lausitzer Sportschule besuchte, nach neuneinhalb Jahren eine kleine Ära.
Sein langjähriger Trainer Pele Wollitz (60) sagt zum Abschied: "Elias ist ein fantastischer Torhüter und ein richtig guter Junge. [...] Er hat seinen Weg noch vor sich und nun die Chance erhalten, sich in einer höheren Liga beweisen zu dürfen. Dem wollten wir letztlich nicht im Wege stehen und wünschen Eli nur das Beste auf seinem weiteren Weg."
Sein letztes Spiel in Cottbus hatte Bethke Mitte August bestritten, ehe er sich bei der Aufwärmung vor dem DFB-Pokal gegen Hannover böse verletzt hatte - und seitdem pausieren musste.
Cottbus verpflichtete Marius Funk (30) nach, an dem kurzfristig wohl kein Vorbeikommen gewesen wäre.
In Dresden nimmt Bethke das Torwart-Duell mit Tim Schreiber (23) auf. Der im Sommer verpflichtete Lennart Grill (26) fällt nach Knie-OP noch länger aus.
Titelfoto: Picture Point / Sven Sonntag