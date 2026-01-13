Wechsel fix! Bethke ist ein Dynamo und soll "Konkurrenzkampf anheizen"

Dresden/Cottbus - Der Wechsel von Elias Bethke zu Dynamo Dresden ist vollzogen. D er 22-Jährige hat den Medizin-Check und damit die letzte Hürde bestanden.

Der Wechsel ist vollzogen: Elias Bethke (22) ist künftig ein Dynamo. © SG Dynamo Dresden

Inzwischen haben Energie Cottbus und Dynamo Dresden den Transfer bestätigt.

Der Zweitligist zahlt eine Ablöse für den notenbesten Spieler der Vorsaison in der 3. Liga, der in Cottbus Vertrag bis Sommer 2027 besaß. Über die konkrete Summe wurde "Stillschweigen" vereinbart.

SGD-Sportchef Sören Gonther (39) erklärt: "Elias steht im Notizblock einiger Bundesligisten. Seine besondere Stärke im Eins gegen Eins und die sehr gute Strafraumbeherrschung zeichnen ihn aus und werden unseren Konkurrenzkampf im Tor, ähnlich wie auf anderen Positionen, deutlich anheizen. Perspektivisch trauen wir ihm noch große Sprünge in seiner Entwicklung zu."

Dynamos fünfter Winterzugang spricht von einer "reizvollen Aufgabe" in Dresden - unabhängig der "aktuellen sportlichen Situation".

Bereits am Nachmittag wird Bethke ab 15 Uhr beim diesmal nicht-öffentlichen Training dabei sein.