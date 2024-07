Wegen zwei Testspielen! In dieser Kleinstadt tobt Machtkampf von Dynamo-Fans und Cottbus-Anhängern

Die Botschaft unmissverständlich: "Euch will hier keiner. Abfahrt", "Energie-Hur******e", "Nur Dynamo" sowie "F**** euch, FCE! Hier nur BFC!" war zu lesen.

Stolze 1671 Zuschauer strömten ins städtische Stadion des Friedens. Doch von Frieden war im Vorfeld des Freundschaftsspiels so gar nicht die Rede!

Dieses Highlight wollte sich keiner entgehen lassen: Der Drittliga-Aufsteiger aus Cottbus gastierte am Samstag zum Testspiel gegen die VSG Altglienicke (2:0) in Finsterwalde.

So oder so: Der Bürgermeister der Stadt, der eigentlich über die ungewohnte Häufung solcher Events froh sein müsste, kochte vor Wut!

Außerdem wurde aus Mesh-Werbebannern kurzerhand das Dresden-Logo entfernt. Kurzzeitig ging das Gerücht herum, dass es sich um SGD-Ultras gehandelt haben soll. Drittligist Dynamo trifft an diesem Samstag in Finsterwalde (eine Autostunde nördlich von Dresden) auf Viktoria Berlin.

Die Retourkutsche der Energie-Ultras folgte in der Nacht vor dem Spiel: Die tagsüber frisch geweißten Stellen wurden mit Energie-Slogans übersprüht.

Die Energie-Ultras bekannten am Tag darauf Flagge. © Bildmontage: privat

Man muss wissen: In Finsterwalde sind die Lager geteilt. Prinzipiell gilt die 16.000-Einwohner-Stadt im Elbe-Elster-Kreis als Hochburg der Energie-Fans. Es gibt mehrere Cottbuser Fanklubs und schon zu Bundesliga-Zeiten fanden regelmäßig Testspiele der FCE statt.

Aber es leben auch einige Anhänger von Dynamo Dresden und des BFC Dynamo in Finsterwalde und Umgebung. Logisch, dass nicht bei allen der ungewöhnliche Veranstaltungskalender auf Gegenliebe stieß.

Zwei solche Spiele an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden an ein und demselben Ort suchen in der Provinz ihresgleichen. Und bergen Brisanz!

Das liegt auch am Clinch der städtischen Vereine: Während die SpVgg Finsterwalde und der VfB Finsterwalde gut kooperierten und das Energie-Spiel zu einem friedlichen Fußballfest machten, machte der FC Sängerstadt lieber sein eigenes Ding.

Über eine Agentur wurde das Testspiel zwischen Dynamo Dresden und Viktoria Berlin vermittelt.