"Wetten, dass..?" bei Dynamo: Muss Paul Will kochen oder nicht?

Dresden - "Wetten, dass..?" im Dynamoland. Radio-Dresden-Sportmoderator Jens Umbreit wettete Anfang des Jahres im "Podcast Schwarz-Gelb", dass Paul Will (24) nicht ohne Sperre durch die Saison kommen wird. Da hatte das Mittelfeld-Ass schon drei Gelbe Karten. Der Einsatz: Gewinnt "Paule", muss Umbreit einen Marathon laufen, verliert er, geht's für ihn an den Herd. Kochen für einen guten Zweck.

© Lutz Hentschel

"Ja, ja. Ich weiß, was jetzt kommt", lachte Will am Dienstagabend nach dem 2:0 in Mannheim. "Immer diese Fragen nach den Karten. Es sind jetzt vier, wenn es normal läuft, werde ich mich aufs Kochen einstellen müssen", klatschte er sich auf seine Oberschenkel.

"Kollege Umbreit saß sicher vor seinem Radio und hat sich gefreut", so Will. "Als ich nach meiner Auswechslung auf der Bank Platz genommen hatte, ist mir das auch wieder eingefallen. Aber die Karte war auch wieder saudumm, das ist das Schlimme dabei", sagte er dennoch bestens gelaunt.

Nahe der Außenlinie hielt Will direkt nach dem 2:0 den Mannheimer Bentley Baxter Bahn (31) fest, sah Gelb und wurde darauf gleich noch mal ermahnt. Seine Auswechslung war eine Schutzmaßnahme.

Umbreit ließ noch am Abend wissen, dass er in der Tat schmunzeln musste, er ihm aber um Himmels willen keine Sperre wünscht. Aber Wette ist Wette. "All das ist in einer lustigen Runde entstanden und zeigt, dass Paul für jeden Spaß zu haben ist", sagte der Radio-Mann.