Prügel-Eklat in der 2. Bundesliga! Trainer findet heftige Worte für eigenen Spieler

Darmstadt - Was ist bitte in ihn gefahren? Der Darmstädter Mittelfeldspieler Fabian Nürnberger (25) wird seinem Klub wohl eine ganze Weile lang fehlen - im Zweitliga-Spiel gegen den SV Elversberg ließ sich der 25-Jährige zu einer absolut unwürdigen Szene hinreißen. Sein Trainer fand klare Worte.

Elias Baum lag noch auf dem Boden, als sich Fabian Nürnberger (Nr. 15) gleich den nächsten Elversberger vorknöpfen wollte. © Imago / Jan Huebner

0:3 stand es aus Sicht des SV Darmstadt 98, als Nürnberger vollkommen die Nerven verlor.

Zunächst ließ sich der Deutsch-Bulgare zu einem Frustfoul gegen Elias Baum (19) verleiten, trat dem Elversberg-Youngster ohne jegliche Chance auf den Ball von hinten mit Wucht gegen das Knie.

Folgerichtig wollte Schiedsrichter Lukas Benen (31) ihn vom Platz stellen, zückte bereits die Rote Karte - und konnte sie Nürnberger nicht zeigen, weil dieser sich gleich mit dem nächsten Elversberger anlegte!

In der Rudelbildung nach dem Foul packte Nürnberger nämlich Maximilian Rohr (29) am Hals, würgte ihn und deutete schließlich sogar einen Faustschlag ins Gesicht an.

Mitspieler zerrten die beiden Zweitliga-Profis auseinander, Nürnberger ging gleich freiwillig in Richtung Kabine und winkte nur ab, als Benen ihm die Rote Karte dann doch noch zeigen konnte.