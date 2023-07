Wichtiger Baustein: Darmstadt 98 schnappt sich Stuttgart-Profi!

Bundesliga-Aufsteiger Darmstadt 98 verpflichtet Matej Maglica (24, M.) per Leihe vom Liga-Konkurrenten VfB Stuttgart. © Tom Weller/dpa

Mit Patric Pfeiffer (24) mussten die Lilien trotz ihres Aufstiegs in die 1. Liga einen herben Abgang verkraften. Ablösefrei zog es den 24-jährigen Leistungsträger zum FC Augsburg, weshalb man sich unmittelbar danach auf die Suche nach einem neuen Klasse-Innenverteidiger machte.



Jetzt konnte Sportchef Carsten Wehlmann (51) der einen dicken Fisch an Land ziehen, der Pfeiffer sofort ersetzen könnte.

Dabei handelt es sich um Matej Maglica (24) vom VfB Stuttgart. Der 1,98 Meter große Kroate wurde von den Schwaben eigentlich bereits letztes Jahr an den FC St. Gallen verkauft, doch dank eines ausgehandelten Rückkaufrechts (Ablösesumme rund 450.000 Euro) holten die Stuttgarter Maglica nun zurück.

Und dies letztlich nur, um ihn direkt wieder vorübergehend abzugeben. Nutznießer dieser Situation sind die Darmstädter, die den zentralen Abwehrspezialisten vom VfB ausleihen.

In der abgelaufenen Spielzeit absolvierte Maglica 31 Partien in der Schweizer Super League, bei denen er nahezu jedes Mal in der Startelf stand.