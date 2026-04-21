Zwölf Jahre Lilien: "Vereinslegende" Fabian Holland hört bei Darmstadt 98 auf

Darmstadt - Nach zwölf Jahren beim SV Darmstadt 98 wird der im Sommer auslaufende Vertrag von Routinier Fabian Holland nicht mehr verlängert.

Von Januar 2019 bis Juli 2025 war Fabian Holland (35) der Lilien-Kapitän. © Tom Weller/dpa

Dies teilte der hessische Fußball-Zweitligist mit. "Fabian Holland verlässt den SV 98 als Vereinslegende", sagte Sportchef Paul Fernie (39) und lobte den 35-Jährigen als "unglaublichen Teamplayer mit einem tollen Charakter".

Holland absolvierte bisher 316 Pflichtspiele für die Lilien und stieg mit ihnen zweimal in die Bundesliga auf. Vom Januar 2019 bis zum Juli 2025 war der gebürtige Berliner auch Kapitän.

2024 hatte er eine schwere Knieverletzung mit einem Riss des Kreuzbandes, des Innenbandes und des Meniskus erlitten.